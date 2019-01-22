Поздравляем победителей реламной игры «Подпишись и выиграй с газетой «Адзінства»

Рекламная игра стартовала 1 ноября 2018 года. В ней приняли участие 180 подписчиков нашей газеты на первое полугодие 2019 -го, которые проживают в городе и сельской местности и зарегистрировались в установленном порядке. Коллектив редакции порадовала активность читателей : по сравнению с прошлой игрой количество участников увеличилось. Это говорит о том, что «Адзінства» любят и газете доверяют. Безусловно, попасть в число везунчиков и выиграть приз хотел каждый. Однако фортуна улыбнулась наиболее удачливым. Итак, называем имена победителей.

В рекламной игре «Подпишись и выиграй с газетой «Адзінства» победили:

Маковская А.В. (д. Новоселки, ул. Школьная, д. 7) — электроутюг TEFAL FV1712E0,

Хоружий А.С. (ул. Нормандия-Неман, д. 16) — микроволновая печь DAEWOO KOR-5A07W,

Савин Е.В. (ул. Л. Чаловской, д. 51А) — сушилка для овощей и фруктов MAXIMA MFD-0156,

Солдак Т.И. (д. Заболотье, пер. Зеленый, д. 2) — электрочайник MIDEA MK-8051,

Мовчанская Н.В. (д. Соколы, ул. Победы, 11) — блендер REDMOND RHB-2913,

Тесленко В.И. (ул. М. Горького, д. 138А) — мультиварка REDMOND RMC-M34,

Захаревич В.А. (ул. М. Горького, д. 138) — соковыжималка SCARLETT SC-JE50S15GR,

Сидоркевич С.В. (ул. Парковая, д. 11) — электромясорубка VITEK VT-3627BN.

Победители игры должны прийти с паспортом и оригиналом квитанции в рекламный отдел редакции газеты «Единство» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, 2 этаж, в срок до 22 февраля 2019 года (в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок приз остается у организатора.

Оставайтесь с нами и читайте любимую газету «Адзінства». И непредсказуемая любительница сюрпризов фортуна, возможно, улыбнется и вам!

Сведения об организаторе рекламной игры:

Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство».

222511, г. Борисов, ул. Строителей, 33а.

УНП 600101822

Срок начала и окончания рекламной игры:

начало рекламной игры — 1 ноября 2018 года

окончание рекламной игры — 22 февраля 2019 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры:

Свидетельство №3361 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 22.08.18г.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:

8(0177)73-59-25.