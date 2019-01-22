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Убийство в Новополоцке: нашли тело мужчины, которого искали две недели
23.01.2019 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Установлена личность мужчины, тело которого нашли 22 января возле многоэтажки по улице Молодежной в Новополоцке. Оказалось, его искали последние две недели.
Напомним, вчера на улице Молодежной под балконом, у выхода из подвала многоэтажки, нашли тело 42-летнего местного жителя. По словам очевидцев, его тело было замотано в покрывало.
Следователи
Местные жители рассказали TUT.BY, что мужчина жил на этой же улице, а его искали уже две недели. Это 42-летний Павел Ганцелев, последний раз его видели поздно вечером 6 января. О розыске
Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова подтвердила: тело именно этого человека нашли в Новополоцке.
Детали самого происшествия пока не разглашаются в интересах следствия, идет расследование.
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Его тело спустя это время нашли на той же улице, где и жил.
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