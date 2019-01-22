Убийство в Новополоцке: нашли тело мужчины, которого искали две недели

Установлена личность мужчины, тело которого нашли 22 января возле многоэтажки по улице Молодежной в Новополоцке. Оказалось, его искали последние две недели.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Напомним, вчера на улице Молодежной под балконом, у выхода из подвала многоэтажки, нашли тело 42-летнего местного жителя. По словам очевидцев, его тело было замотано в покрывало.

Следователи сообщили : на теле есть признаки криминальной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства при отягчающих обстоятельствах — за что согласно ч.2 ст. 139 УК грозит наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненное или смертная казнь.

Местные жители рассказали TUT.BY, что мужчина жил на этой же улице, а его искали уже две недели. Это 42-летний Павел Ганцелев, последний раз его видели поздно вечером 6 января. О розыске писала витебская милиция и отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел»

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова подтвердила: тело именно этого человека нашли в Новополоцке.

Детали самого происшествия пока не разглашаются в интересах следствия, идет расследование.