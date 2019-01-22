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Профсоюзные правовые приемы пройдут 24 января по всей стране

23.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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На этот раз правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси посетят предприятия транспортной отрасли. Напомним, с ноября прошлого года ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы стали проходить по отраслевому принципу. Так, юристы ФПБ уже провели консультации в организациях агропромышленного комплекса и строительной сферы.

Профсоюзные правовые приемы пройдут 24 января по всей стране

Такую форму работы как выездные правовые приемы профсоюзные юристы практикуют с марта 2015 года. Как правило, консультации проходят каждый последний четверг месяца во всех регионах страны. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить квалифицированную консультацию прямо у себя в городе или на предприятии.

С ноября 2017 в ряде регионов во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Приоритетными направлениями сотрудничества двух ведомств стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ работает сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.

 
 
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На этот раз правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси посетят предприятия транспортной отрасли. Напомним, с ноября прошлого года...
 
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