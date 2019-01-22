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Школьников из Пинского района приглашают принять участие в водном онлайн-квесте

23.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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На «Водном квесте» белорусские и украинские школьники узнают больше про реки, возле которых живут, а также о том, что там растёт, кто обитает, как экономить воду и не только. Победитель или победительница получит крутой плеер!

Школьников из Пинского района приглашают принять участие в водном онлайн-квесте
Как это работает и что нужно сделать? Раз в три дня в группах проекта “Трансграничные водные инспекторы” в социальных сетях VK, Facebook и Instagram будут выходить задания. Всего заданий будет пять. Каждое нужно выполнить и опубликовать результаты на своей страничке с хэштегами #pry5, #ТВІ ды #waterquest. Первое задание появится уже в среду, 23 января. Порядок выполнения не имеет значения, но итоги организаторы принимают до 23:59 10 февраля.

Какие подарки ждут победителей? Плеер Apple iPod тому или той, кто наберёт самое большое количество баллов, стильная и eco-friendly флэшка на 32 гигабайта за самое большое количество лайков под всеми записями с выполненными заданиями, и карта памяти для телефона формата microSD на 64 гигабайта тому или той, кто сделает все задания квеста быстрее других.

Подробности читайте в группах проекта в социальных сетях VK и Facebook, а также на страничке в Instagram.

Принять участие в конкурсе могут только школьники из Пинского и Любешовского районов.

Проект Трансграничные водные инспекторы софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь — Украина.

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