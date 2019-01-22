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Школьников из Пинского района приглашают принять участие в водном онлайн-квесте
23.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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На «Водном квесте» белорусские и украинские школьники узнают больше про реки, возле которых живут, а также о том, что там растёт, кто обитает, как экономить воду и не только. Победитель или победительница получит крутой плеер!
Какие подарки ждут победителей? Плеер Apple iPod тому или той, кто наберёт самое большое количество баллов, стильная и eco-friendly флэшка на 32 гигабайта за самое большое количество лайков под всеми записями с выполненными заданиями, и карта памяти для телефона формата microSD на 64 гигабайта тому или той, кто сделает все задания квеста быстрее других.
Подробности читайте в группах проекта в социальных сетях VK и Facebook, а также на страничке в Instagram.
Принять участие в конкурсе могут только школьники из Пинского и Любешовского районов.
Проект Трансграничные водные инспекторы софинансируется Европейским союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь — Украина.
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