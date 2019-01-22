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Из «заброшки» возле телезавода в Витебске сделают медцентр и аптеку
23.01.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Несколько лет назад возле витебского телезавода на Новооршанском шоссе, 4 начали строить магазин. Говорили, что там должен был разместиться объект одной из торговых сетей. Однако его открытия жители микрорайона так и не дождались.
В последние годы площадка пустовала, а недостроенное здание потихоньку ветшало. А на днях на заборе появился новый паспорт объекта. Из него следует, что незавершенное законсервированное капстроение реконструируют под медицинский центр и аптеку.
Заказчик работ — ООО «Клиника здоровья» из Витебска.
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В последние годы эта площадка пустовала, а недостроенное здание потихоньку ветшало.
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