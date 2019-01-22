Из «заброшки» возле телезавода в Витебске сделают медцентр и аптеку

Несколько лет назад возле витебского телезавода на Новооршанском шоссе, 4 начали строить магазин. Говорили, что там должен был разместиться объект одной из торговых сетей. Однако его открытия жители микрорайона так и не дождались.





В последние годы площадка пустовала, а недостроенное здание потихоньку ветшало. А на днях на заборе появился новый паспорт объекта. Из него следует, что незавершенное законсервированное капстроение реконструируют под медицинский центр и аптеку.

Заказчик работ — ООО «Клиника здоровья» из Витебска.