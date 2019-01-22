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Могилевский облисполком приглашает принять участие в открытом конкурсном отборе инновационных проектов, работ и мероприятий. Прием документов — до 8 февраля 2019 года.

23.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Могилевский облисполком приглашает принять участие в открытом конкурсном отборе инновационных проектов, работ и мероприятий. Прием документов — до 8 февраля 2019 года.

Могилевский областной исполнительный комитет приглашает принять участие в открытом конкурсном отборе проектов (работ, мероприятий) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета в 2019 году.

Открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета проводится на основании Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 16 марта 2017 г. № 26-10 «О порядке формирования и использования средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 12 июля 2017 г., 9/84258) (далее — Инструкция).

Конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда проводится рабочей группой по отбору проектов (работ, мероприятий) для последующего финансирования за счет средств инновационного фонда Могилевского областного исполнительного комитета.

Участие в конкурсном отборе могут принимать организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, а также хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, негосударственные юридические лица, а также научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости от подчиненности.

При необходимости допускается долевое финансирование реализуемых (выполняемых) организациями Республики Беларусь проектов (работ, мероприятий), указанных в абзацах втором-шестом пункта 7 Инструкции.

Средства инновационного фонда направляются на финансирование проектов (работ, мероприятий), указанных в абзацах втором-седьмом пункта 7 Инструкции.

Финансирование инновационных проектов за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия следующим критериям:

организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню добавленной стоимости на одного работающего по соответствующему виду экономической деятельности в Европейском союзе либо превышающий этот уровень;

экспортная ориентированность инновационного проекта (превышение экспорта над импортом);

создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Республики Беларусь и (или) мировой экономики продукции.

Финансирование научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и опытно-технологических работ за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия приоритетным направлениям научных исследований и научно- технической деятельности в Республике Беларусь, установленным актами законодательства.

Выделение средств из инновационного фонда осуществляется на безвозвратной основе.

Для участия в конкурсе организации, претендующие на получение средств инновационного фонда, представляют в комитет экономики Могилевского областного исполнительного комитета (212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 567, тел. (80222) 22 12 87), и по электронной почте на адрес invest@comecon.mogilev.by) следующие документы: заявку на получение средств инновационного фонда; копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, заверенные в установленном порядке (без нотариального удостоверения);

технико-экономическое обоснование проекта (работы, мероприятия), отражающее цели, задачи, экономические, социальные и экологические показатели, новизну, объем финансирования работы (мероприятия);

предварительную смету расходов, финансируемых за счет средств инновационного фонда, календарный план реализации проекта (работы, мероприятия) и другие материалы в соответствии с пунктом 12 Инструкции.

Для участия в конкурсе инновационных проектов, выполняемых в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, дополнительно представляются анкета и бизнес-план инновационного проекта.

Организации, претендующие на получение средств инновационного фонда, вправе прилагать дополнительные документы, в том числе информационно-справочные материалы, связанные с выполнением представленных работ (мероприятий).

Прием документов осуществляется с 21 января по 8 февраля 2019 года.

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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