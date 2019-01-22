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«Охранник действовал в пределах полномочий». По случаю с киндером в магазине провели проверку

23.01.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском супермаркете популярной сети провели проверку по случаю с киндером. Ее результат — «охранник действовал в пределах своих полномочий».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Напомним, 20 января, минчанин Роман с женой и 2-летней дочкой пошли в супермаркет популярной сети. Пока родители складывали в корзину продукты, малышка съела киндер. Мужчина не отрицает, за сладость они не рассчитались. Но, уверяет, это вышло случайно. Только семья попрощались с кассиром, к ним подошел охранник. Роман предложил заплатить, однако сотрудник вызвал милицию.

По словам Сергея Петрова, начальника охраны участка универсама, не все факты, изложенные покупателем, подтвердились.

— Охранник однозначно действовал в пределах своих полномочий, — говорит Сергей Петров.

Так, например, в комнате охраны покупателя никто не запирал. Дважды, отмечает собеседник, мужчине предложили выйти, но он не захотел. В подтверждение есть аудио и видео запись.

— Мармелад, куда семья положила фантик из-под киндера, — это товар готовый к употреблению. Засунуть руки в упаковку с этой сладостью и посмотреть, что внутри, кассир не имела права, — поясняет Сергей Петров. — Мы не знаем, как по мнению покупателя, кассир должна была найти обертку от киндера.

— Почему Роману не разрешили расплатиться и решить проблему без милиции?

— Это человеческий фактор. Когда к семье подошли и поинтересовались, все ли они оплатили, они сказали: «Да». Охранник посчитал, что был умысел на хищение, — поясняет специалист.

Вообще, рассказывает Сергей Петров, люди часто начинают есть товар, прежде, чем расплатятся. И хотя по правилам делать этого нельзя, бороться тут бесполезно. Поэтому замечаний в данном случае людям не делают. На вопрос, как же вести себя нетерпеливым покупателям, чтобы избежать конфликта, Сергей Петров поясняет:

— Главное во время оплаты — положить фантик от товара на ленту. причем так, чтобы и кассир его увидела. Ведь если упаковка будет у вас в кармане или в другом товаре, сотрудник магазина ее не заметит.

 
 
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В супермаркете популярной сети провели проверку по случаю с киндером. Ее результат - «охранник действовал в пределах своих полномочий».
 
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