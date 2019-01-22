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Жить в среднем 75 лет, войти в топ-30 по образованию. Чего должны добиться белорусы в этом году

23.01.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси должна быть 75 лет, а уровень образования в Индексе человеческого развития должен быть оценен на уровне топ-30. Такие показатели довел Совмин в 2019 году. Их регулирует постановление от 22 января 2019 года № 45, сообщается на сайте правительства.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси, по планам правительства, должна быть 75 лет. В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни у нас составила 74,4 года: мужчин — 69,3 года, а женщин — 79,2 года.

Долю отечественных лекарств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 54%. Этот показатель уже практически выполнен. Сейчас на рынке более 53% отечественных медпрепаратов.

По уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития мы должны войти в топ-30. По итогам 2017 года Беларусь оказалась в рейтинге на 53 месте, между Румынией и Багамскими островами. Средняя продолжительность обучения в нашей стране, по оценкам экспертов, — 12,3 лет, предположительная продолжительность — 15,5 лет.

Экспорт туристических услуг к концу года должен составить 240 млн долларов. В январе-октябре 2018 года он был 190,1 млн долларов. Ожидаемый экспорт туруслуг за 2018 год — 208 млн долларов.

В спортивном рейтинге на мировой арене по олимпийским дисциплинам наша страна должна войти в топ-25.

 
 
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