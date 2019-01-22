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Экс-главврачу гродненской облбольницы вынесли приговор за премии. Дело за сокрытие взрыва закрыли

23.01.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно вынесли приговор бывшему главврачу Гродненской областной клинической больницы. Экс-руководителя суд признал виновным в том, что он незаконно выписывал подчиненным премии, чем нанес ущерб в размере более 40 тысяч деноминированных рублей, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации, сообщает «Радыё Свабода».


Святослав Савицкий

Напомним, Святослав Савицкий изначально обвинялся в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих. Еще экс-главврачу вменяли, что он незаконно выписывал премии (более чем на 400 млн неденоминированных рублей) заведующим отделениями, а также сотрудникам администрации.

С финансовыми претензиями Святослав Савицкий был категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признавал полностью.

 — Здесь я свою вину признаю. Но я в тот же день рассказал о случившемся и Следственному комитету, и прокуратуре, — говорит Савицкий.

Правда, признается, МЧС о ЧП в больнице сообщил несколько позже.

 — На то были свои причины, — добавляет экс-главврач.

Правда, дело о сокрытии взрыва в суде было прекращено в связи с истечением срока давности.

Святославу Савицкому 56 лет. Главврачом Гродненской областной клинической больницы был назначен в 2002 году. До этого работал в районных больницах. С 2014 года является доцентом одной из кафедр Гродненского государственного медицинского университета. Автор 52 научных работ, двух монографий и одного изобретения. Имеет 20-летний опыт врачебной практики. На момент возбуждения уголовных дел руководитель больницы был депутатом областного Совета.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-руководителя суд признал виновным в том, что он незаконно выписывал подчиненным премии, чем нанес ущерб в размере более 40 тысяч деноминированных рублей.
 
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