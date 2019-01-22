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Экс-главврачу гродненской облбольницы вынесли приговор за премии. Дело за сокрытие взрыва закрыли
23.01.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно вынесли приговор бывшему главврачу Гродненской областной клинической больницы. Экс-руководителя суд признал виновным в том, что он незаконно выписывал подчиненным премии, чем нанес ущерб в размере более 40 тысяч деноминированных рублей, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации,
Напомним, Святослав Савицкий изначально
С финансовыми претензиями Святослав Савицкий был категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признавал полностью.
— Здесь я свою вину признаю. Но я в тот же день рассказал о случившемся и Следственному комитету, и прокуратуре, — говорит Савицкий.
Правда, признается, МЧС о ЧП в больнице сообщил несколько позже.
— На то были свои причины, — добавляет экс-главврач.
Правда, дело о сокрытии взрыва
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Экс-руководителя суд признал виновным в том, что он незаконно выписывал подчиненным премии, чем нанес ущерб в размере более 40 тысяч деноминированных рублей.
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