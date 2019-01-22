За хищение 30 тысяч из кассы бывшую заведующую ювелирным магазином наказали общественными работами

В Минске вынесли приговор бывшей заведующей ювелирным магазином, сообщили в суде Октябрьского района. Ее признали виновной в хищении из кассы 30 тысяч рублей. Но с учетом отсрочки исполнения наказания она ограничится общественными работами.

На судебной скамье оказалась 33-летняя женщина, которая в 2017 году работала заведующей магазином «7 Карат». Ее обвиняли в хищении почти 30 тысяч рублей из кассы с помощью подложных документов, где были подделаны подписи продавцов.

Суд Октябрьского района Минска признал ее виновной. Приговор — 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Однако была применена отсрочка исполнения наказания сроком на два года. Согласно ч.2 ст. 77 УК такое возможно, если человек впервые судим и возместил ущерб, например.

Женщина не отправится в колонию, а должна будет в свободное от работы время выполнить 60 часов общественно полезных работ.