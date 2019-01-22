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За хищение 30 тысяч из кассы бывшую заведующую ювелирным магазином наказали общественными работами
23.01.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
В Минске вынесли приговор бывшей заведующей ювелирным магазином,
На судебной скамье оказалась 33-летняя женщина, которая в 2017 году работала заведующей магазином «7 Карат». Ее
Суд Октябрьского района Минска признал ее виновной. Приговор — 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Однако была применена отсрочка исполнения наказания сроком на два года. Согласно ч.2 ст. 77 УК такое возможно, если человек впервые судим и возместил ущерб, например.
Женщина не отправится в колонию, а должна будет в свободное от работы время выполнить 60 часов общественно полезных работ.
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Вероятно, она также погасила причиненный ущерб - так как к ней применили отсрочку исполнения наказания.
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