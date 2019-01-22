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Количество обращений в Администрацию Президента в 2018 году сократилось на 9,5%

23.01.2019 16:32 — Новости Общества | БелТА  
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23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Количество обращений в Администрацию Президента Беларуси в минувшем году сократилось. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по обращениям граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Григорий Шлык.

В частности, в 2018 году в управление поступило 24710 обращений, что на 9,5% меньше по сравнению с 2017 годом. Из них из-за пределов Беларуси поступило 1697 обращений (6,9%).

Григорий Шлык отметил, что за этот же период в Совет Министров поступило 5217 обращений (снижение на 2,6%), в Комитет государственного контроля - 3521 (снижение на 4,3%), Совет Республики Национального собрания - 523 (меньше на 17,8 %), Палату представителей Национального собрания - 1918 (снижение на 28,4%).

Кроме этого, в республиканские органы госуправления в минувшем году поступило 85022 обращения (их число уменьшилось на 1,4%), в государственные организации, подчиненные (подведомственные) правительству - 459308 обращений (снизилось на 3,5%), в органы Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля - 3422 обращения (меньше на 8,5%), в областные Комитеты государственного контроля - 5395 (снижение на 12,3%).

При этом начальник главного управления обратил внимание, что 11945 обращений в Администрацию Президента поступили в письменной форме (48,3% корреспонденции), 8709 - в форме электронного документа (35,2%) и 4056 были устными (16,5%).

Что касается повторных обращений, то их зафиксировано 7931, что меньше по сравнению с 2017 годом на 5,6%. На 11,3% уменьшилось количество коллективных обращений, их поступило 1341.

Как подчеркнул Григорий Шлык, в разрезе регионов наибольшее количество обращений поступило из Минска - 7262 (30%). Полная картина выглядит следующим образом: из Минской области - 3752 обращения (15,2%); из Гомельской области - 2879 обращений (11,6%); из Брестской области - 2749 обращений (11,1%); из Могилевской области - 2379 обращений (9,6 %); из Витебской области - 2300 обращений (9,3%); из Гродненской области - 1692 обращения (6,8%).

В 2018 году уменьшение числа обращений зафиксировано по всем регионам. Больше всего снизилось количество жалоб из Могилевской и Гродненской областей (соответственно на 15,8% и 15,7%). В разрезе городов лидерами являются: Гомель (1251 обращение), Могилев (872), Брест (701), Витебск (701) и Бобруйск (651). В разрезе районов - Минский район (1048 обращений), Оршанский район (565), Молодечненский район (342), Солигорский район (317), Лидский район (269), Полоцкий район (222).-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Количество обращений в Администрацию Президента Беларуси в минувшем году сократилось. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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