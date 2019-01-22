Мама мальчика, спасавшего мужчину на пожаре, устроила сбор вещей для погорельца - и люди откликнулись

Помните отважного мальчишку Даниила Жданко из Малой Падери Слуцкого района, который бросился доставать человека из горящего дома, пока взрослые рядом снимали на смартфоны ? Тогда 66-летний пострадавший Валерий отправился в Слуцкую больницу с ожогами лица и отравлением угарным газом. Его дом сгорел. Но история на этом не закончилась: мама мальчика решила помочь спасенному погорельцу и организовала сбор помощи для него, пишет «Кур'ер».



Даниил Жданко возле дома, в котором едва не погиб односельчанин. Фото: Ольга Кононович. Фото: Iнфа-Кур'ер

Анастасия Жданко, мама Даниила, организовала сбор помощи Валерию Скрипинскому через местную прессу, соцсети и мессенджеры — и за пять дней дом Анастасии завалили вещами и продуктами. Она удивляется, что больше всего помогает молодежь.

— В основном помощь предлагает молодежь до 30 лет, пожилых людей мало. Люди привозят одежду, обувь, бытовую технику (уже есть утюг), продукты питания, бытовую химию, одеяла, подушки. Предлагают мебель. Валерию передали даже мобильный телефон, а я вставила свою SIM-карту. Теперь у него есть связь.



Фото: «Кур'ер»

— Сергей Мерный, председатель Кировского сельсовета, выделил Валерию заброшенный дом, хозяйка которого умерла, а наследников не нашлось. Раньше какой-то человек забрался в строение, пока там жил, развел свалку. Из-за него в доме отключили электричество, еще и печка неисправна. Валерий сам бы все сделал, но не зимой. Председатель сказал, что посмотрит, что можно сделать. Он молодец, что не отказал в помощи, — говорит Анастасия.



Архивный снимок Валерия Скрипинского. Фото: Алесь Достанко, «Кур'ер»

Валерия выписывают из больницы в пятницу, 25 января. Пока он временно поживет у друга на даче в соседней деревне. В Малой Падери мужчину характеризуют как порядочного и честного человека. Многие обращались к нему за помощью, и он никому не отказывает. Валерий всегда брался за сезонные работы, помогал по строительству, копал колодцы. За работу мужчине платили кто сколько мог — и он никогда не жаловался. Пенсии и заработка мужчине хватало на еду и коммунальные платежи. Он не пьет, говорят в деревне.

Анастасия Жданко и Валерий Скрипинский очень благодарны людям. Если какие-то вещи не пригодятся, то они, говорит женщина, отнесут их в круглосуточное отделение пребывания инвалидов.