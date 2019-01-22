Подростка в Молодечно осудили за насилие над девочкой

В суде Молодечненского района за насилие над малолетней девочкой осужден 17-летний подросток. Приговор огласили 22 января.

Подростка признали виновным в «иных действиях сексуального характера», которые повлекли тяжкие последствия.

Жертвой стала малолетняя девочка; преступление было совершено с применением насилия. Подросток воспользовался ее беспомощным состоянием.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии. К нему же применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.

Также суд решил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По закону ответственность за выплату этих денег возложена на мать подростка — до момента его совершеннолетия или появления собственных доходов.