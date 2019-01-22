|
Подростка в Молодечно осудили за насилие над девочкой
23.01.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
В суде Молодечненского района за насилие над малолетней девочкой осужден 17-летний подросток. Приговор
Подростка признали виновным в «иных действиях сексуального характера», которые повлекли тяжкие последствия.
Жертвой стала малолетняя девочка; преступление было совершено с применением насилия. Подросток воспользовался ее беспомощным состоянием.
Он приговорен к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии. К нему же применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.
Также суд решил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По закону ответственность за выплату этих денег возложена на мать подростка — до момента его совершеннолетия или появления собственных доходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он приговорен к 9 годам колонии с принудительными мерами безопасности и лечения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)