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Мингорисполком отказался назвать одну из новых улиц в честь 25 марта

23.01.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Мингорисполком отказался назвать одну из новых улиц столицы в честь 25 марта, даты провозглашения БНР. С такой просьбой обращалась Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вопрос решала комиссия по наименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска при Мингорисполкоме. Обращение БСДП (Грамада) рассмотрели еще в декабре.

— Комиссия предложила воздержаться от присвоения одной из новых улиц Минска наименования 25 марта. Она считает нежелательным добавление к улично-дорожной сети Минска числовых наименований, — рассказал TUT.BY первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Алексей Сигаев. — Значит, 2-я Шестая Линия их не волнует, а 25 марта — уже проблема.

Просьбу насчет появления улицы 25 марта на карте Минска БСДП (Грамада) направляла в Мингорисполком еще осенью 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком отказался назвать одну из новых улиц столицы в честь 25 марта, даты провозглашения БНР. С такой просьбой обращалась Белорусская...
 
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