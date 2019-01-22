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Любить малую родину, чтить семейные ценности. Минобр утвердил стандарты общего среднего образования

23.01.2019 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Минобр утвердил образовательные стандарты общего среднего образования, в которых прописано, какие предметы обязательно должны изучать школьники, сколько часов им положено учиться в неделю и какие качества им планируют привить в учреждении образования.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Документ прописывает образовательные стандарты для начальной, базовой и средней школы. TUT.BY посмотрел, сколько часов в неделю школьникам сидеть на уроках и каких граждан хотят воспитывать в Беларуси.

Начальная школа (1−4 классы)

Обязательные предметы, которые изучают в начальной школе: «Навучанне грамаце», «Беларуская мова», «Літаратурнае чытанне», «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)», «Математика», «Человек и мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности жизнедеятельности».

При этом в I классе на изучение языка обучения отводится 75 процентов от количества учебных часов, предназначенных для изучения белорусского и русского языков. Начиная со II класса, на изучение учебных предметов «Беларуская мова» и «Русский язык», «Літаратурнае чытанне» и «Литературное чтение» выделяется одинаковое количество учебных часов. Иностранный начинают учить с третьего класса.

Обязательная учебная нагрузка в неделю: 18 учебных часов в I классе, 20 учебных часов во II классе, 23 учебных часа в III классе, 23 учебных часа в IV классе.

Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю: 22 учебных часа в I классе, 22 учебных часа во II классе, 24 учебных часа в III классе, 24 учебных часа в IV классе.

Какого ученика хотят воспитать: любящего свою малую родину, уважающего историю и культуру Беларуси, поддерживающего семейные традиции, ориентирующегося в своем поведении на этические и нравственные нормы, определяющие отношения с обществом и окружающими людьми, осознающего ответственность за свои поступки, мотивированного на учебу, владеющего начальными навыками социальной адаптации, здорового образа жизни, безопасного поведения, жизненно важными двигательными навыками, владеющего основами умения учиться, готового и способного к сотрудничеству, умеющего пользоваться различными источниками информации при организации самостоятельной учебной деятельности, проявляющего инициативность в учебе, познавательную активность.

Базовая школа (5−9 классы)

Обязательные предметы: «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), «Математика», «Информатика», «Человек и мир», «География», «Гісторыя Беларусі», «Всемирная история», «Обществоведение», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)», «Трудовое обучение», «Черчение», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура и здоровье». С V класса на повышенном уровне изучается «Иностранный язык», а с VIII класса — учебные предметы «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Математика», «Информатика», «География», «Гісторыя Беларусі», «Всемирная история», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)», «Трудовое обучение».

Обязательная учебная нагрузка в неделю в обычной школе: 26 учебных часов в V классе, 29 учебных часов в VI классе, 30 учебных часов в VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 32 учебных часа в IX классе.

Обязательная учебная нагрузка при изучении отдельных предметов на повышенном уровне: 28 учебных часов в V классе, 31 учебный час в VI классе, 32 учебных часа в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 34 учебных часа в IX классе.

Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю: 27 учебных часов в V классе, 30 учебных часов в VI классе, 30 учебных часов в VII классе, 31 учебный час в VIII классе, 33 учебных часа в IX классе.

Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю при изучении отдельных учебных предметов на повышенном уровне: 28 учебных часов в V классе, 31 учебный час в VI классе, 32 учебных часа в VII классе, 33 учебных часа в VIII классе, 34 учебных часа в IX классе.

Какого ученика планируют воспитать: понимающего общечеловеческие и национальные ценности, любящего Беларусь, уважающего народ, живущий в ней, его культуру, традиции, историю, семейные ценности, владеющего русским и белорусским языками, осознающего свою этническую идентичность, следующего принятым правилам и нормам поведения в интересах личности, общества, государства, понимающего личную ответственность за собственные действия, понимающего значимость образования и труда, готового к профессиональному самоопределению, владеющего культурой безопасной жизнедеятельности, навыками здорового образа жизни, основами знаний в области охраны окружающей среды, способного к личностной самореализации через усвоение нового социального опыта, способного к взаимодействию с другими участниками образовательного процесса, ведению конструктивного диалога, умеющего получать информацию и критично ее воспринимать, проявляющего интерес к творческой деятельности, поиску нестандартных решений, владеющего приемами учебно-исследовательской и проектной деятельности, готового к выполнению социально значимых проектов с использованием современных информационных технологий.

Средняя школа (10−11 классы)

Обязательные предметы: «Беларуская мова» (базовый и повышенный уровни изучения), «Беларуская літаратура» (базовый и повышенный уровни изучения), «Русский язык» (базовый и повышенный уровни изучения), «Русская литература» (базовый и повышенный уровни изучения), «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» (базовый и повышенный уровни изучения), «Математика» (базовый и повышенный уровни изучения), «Информатика» (базовый уровень изучения), «География» (базовый и повышенный уровни изучения), «История Беларуси» (базовый и повышенный уровни изучения), «Всемирная история» (базовый и повышенный уровни изучения), «Обществоведение» (базовый и повышенный уровни изучения), «Биология» (базовый и повышенный уровни изучения), «Физика» (базовый и повышенный уровни изучения), «Астрономия» (базовый уровень изучения), «Химия» (базовый и повышенный уровни изучения), «Трудовое обучение», в рамках которого реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) при изучении учебных предметов на базовом уровне, «Физическая культура и здоровье» (базовый уровень изучения), «Допризывная и медицинская подготовка» (базовый уровень изучения).

Обязательная учебная нагрузка в неделю при изучении учебных предметов на базовом уровне с учетом учебных часов, выделяемых на «Трудовое обучение», составляет по 33 учебных часа.

Обязательная учебная нагрузка в неделю в гимназиях и лицеях в неделю: 31 учебный час.

Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю: 34 учебных часа;

Какого ученика планируют воспитать: осознанно принимающего общечеловеческие и национальные духовно-нравственные ценности, любящего Беларусь, уважающего народ, живущий в ней, его культуру, традиции, историю, владеющего русским и белорусским языками, сохраняющего семейные ценности, осознающего себя гражданином белорусского государства, соблюдающего принятые в обществе правовые и морально-этические нормы, обладающего чувством долга и ответственности перед членами семьи, обществом и государством, проявляющего толерантность к людям, способного и готового к социальному самоопределению, понимающего ценность образования и науки, осознающего ответственность перед обществом за экологическую безопасность окружающего мира, осознанно руководствующегося правилами ЗОЖ, мотивированного на образование в течение жизни, способного к сотрудничеству и коммуникации в различных ситуациях и условиях, умеющего получать, анализировать и критически воспринимать информацию, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, и применять ее в учебно-познавательной деятельности и социальной жизни, способного применять полученные знания на практике, способного к личностной самореализации, творческой и инновационной деятельности с целью создания личностно и социально значимого продукта, умеющего находить новые решения, проявляющего гибкость в условиях динамичных социальных изменений.

 
 
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Минобр утвердил образовательные стандарты общего среднего образования, в которых прописано, какие предметы обязательно должны изучать школьники, сколько часов...
 
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