ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин под разными предлогами 10 лет у разных людей брал деньги. Ущерб - 150 тысяч долларов

23.01.2019 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

52-летний минчанин 10 лет брал у людей деньги под предлогом доставки машин из-за границы или же занимал на строительство жилья для сына. Машины клиенты так и не получили, деньги минчанин им также не вернул.

«Мужчина, который занимался приобретением автомобилей за границей с 2008 года, брал денежные средства для доставки авто. Однако ни автомобилей, ни денежных средств клиенты не увидели. Кроме того, мужчина занимал деньги и у своих знакомых, но уже под другим предлогом. Например, говорил, что деньги нужны для строительства квартиры сыну. Данной схемой мужчина пользовался около 10 лет. Первое время обещал долги вернуть, однако потом на связь не выходил», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

От его действий пострадали более 10 человек. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
52-летний минчанин 10 лет брал у людей деньги под предлогом доставки машин из-за границы или же одалживал на строительство жилья для сына. Машины клиенты так и не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мингорисполком отказался назвать одну из новых улиц в честь 25 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика