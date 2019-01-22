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На Зыбицкой возле баров будут работать художники и ремесленники. Уже устанавливают павильоны

23.01.2019 19:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске на тусовочной улице Зыбицкой устанавливают павильоны для художников и ремесленников. Мы посмотрели, как они выглядят и узнали, сколько стоили.


Долгое время рынок «Минский вернисаж», где художники выставляют свои картины на продажу, находился около Дворца профсоюзов на Октябрьской площади. Но после сноса музея Великой Отечественной войны многие минчане несколько лет даже не знали, что «Вернисаж» все еще существует — рынок был спрятан за огороженной территорией. Сейчас на ней строится многофункциональный комплекс «БК Капитал-Центр».

Художники переехали в ТЦ «Купаловский» в подземке.


Летом стало известно, что рынок картин «Минский вернисаж» переедет на улицу Зыбицкую, а для художников и ремесленников там поставят павильоны. Туда же, вероятно, переедут и продавцы-ремесленники, которые работали у Ратуши.

18 павильонов обошлись «Мінскай спадчыне» почти в 220 тысяч рублей. Несколько из них установили на днях за барами на Зыбицкой. Под каждым роллетом с одной и другой стороны павильона спрятано по два рабочих места.

Места в павильонах можно будет арендовать, аукцион на 72 места пройдет 29 января, начальная цена одного места — 6 рублей. Договор аренды составляется на пять лет.

Площадь одного места — 1,5 квадратных метра. Но пространства для экспозиции будет больше. Внутри павильоны раскрываются «книжкой» — то есть, у художников будут дополнительные места для картин. Эти «страницы» съемные — это удобно для ремесленников, которым нужно не вывешивать, а выставлять товар на полки.


Надежда — продавец из инициативной группы «Минского вернисажа», одна из тех, кому идея переезда сразу понравилась. Художники привыкли работать на улице.

Надежда рассказывает, что ей придется выкупать на аукционе сразу два места, рядом. Одного мало — там поместится всего пять или шесть картин. По два места, насколько известно собеседнице, будут покупать большинство художников.

— Нам обещали в «Мінскай спадчыне», что аренда одного места будет стоить 170−180 рублей.

Собеседница подсчитала все затраты за аукционный сбор на два места, договор аренды, налог для художников и взнос в ФСЗН — разовый платеж обойдется при грубых подсчетах в 700 рублей.

Сегодня последний день подачи заявки на аукцион. 25 художников уже подались, говорит Надежда.


По словам собеседницы, примерно половина художников остается в ТЦ «Купаловский»: там больше места, дешевле аренда, да и теплее. Женщина не уверена, что и сама сможет удачно поучаствовать в аукционе.

— Получается, что город нам выбил это место, а мы туда пойти не сможем — по деньгам, возможно, не потянем.

В течение 10 дней после аукциона, то есть в начале февраля, арендаторы должны будут заключить договор с «Мінскай спадчынай». Тогда художники смогут переехать на новое место.

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Теги: Минск
 
 
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