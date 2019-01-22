Румас: забота о ветеранах и сохранение памяти о войне - задача для профессионалов разных сфер

Во время заседания. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всесторонняя забота о ветеранах и недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны - основные задачи, к решению которых должны привлекаться профессионалы различных сфер деятельности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергея Румас сегодня на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что Беларусь - преемница лучших духовных традиций, существовавших в Советском Союзе. "Мы должны исходить из основополагающего принципа - пересмотров итогов Второй мировой войны быть не может. Второй принцип - мы обязаны сделать все возможное для улучшения условий жизни наших ветеранов. Необходимо проявить искреннюю и сердечную заботу о людях, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества, быстро решить их социальные, бытовые и медицинские проблемы", - подчеркнул премьер-министр.

В Беларуси, по данным Министерства труда и социальной защиты, проживают всего чуть более 6,8 тыс. ветеранов. И забота о них, обратил внимание Сергей Румас, - наша общая святая обязанность. Кроме того, главная задача предстоящих мероприятий на всех уровнях, как республиканском, так и локальном, - укрепление идей мира, добра и международной солидарности, сохранение исторической памяти о всех участниках войны, в том числе иностранных гражданах, сражавшихся на белорусской земле, а также о жертвах геноцида и холокоста.

Премьер также подчеркнул важность участия в идеологической, информационной и культурно-образовательной деятельности компетентных и преданных Отечеству людей, представителей молодежных и женских организаций, профессиональных и творческих союзов, СМИ, социальных служб и организаций здравоохранения. "Наша задача - дойти до каждого ветерана, сохранить память о тех, кто не вернулся с войны, кто не дожил до наших дней", - сказал Сергей Румас.-0-