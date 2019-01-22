ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас: забота о ветеранах и сохранение памяти о войне - задача для профессионалов разных сфер

23.01.2019 20:08 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Румас: забота о ветеранах и сохранение памяти о войне - задача для профессионалов разных сфер
Во время заседания. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всесторонняя забота о ветеранах и недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны - основные задачи, к решению которых должны привлекаться профессионалы различных сфер деятельности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергея Румас сегодня на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что Беларусь - преемница лучших духовных традиций, существовавших в Советском Союзе. "Мы должны исходить из основополагающего принципа - пересмотров итогов Второй мировой войны быть не может. Второй принцип - мы обязаны сделать все возможное для улучшения условий жизни наших ветеранов. Необходимо проявить искреннюю и сердечную заботу о людях, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества, быстро решить их социальные, бытовые и медицинские проблемы", - подчеркнул премьер-министр.

В Беларуси, по данным Министерства труда и социальной защиты, проживают всего чуть более 6,8 тыс. ветеранов. И забота о них, обратил внимание Сергей Румас, - наша общая святая обязанность. Кроме того, главная задача предстоящих мероприятий на всех уровнях, как республиканском, так и локальном, - укрепление идей мира, добра и международной солидарности, сохранение исторической памяти о всех участниках войны, в том числе иностранных гражданах, сражавшихся на белорусской земле, а также о жертвах геноцида и холокоста.

Премьер также подчеркнул важность участия в идеологической, информационной и культурно-образовательной деятельности компетентных и преданных Отечеству людей, представителей молодежных и женских организаций, профессиональных и творческих союзов, СМИ, социальных служб и организаций здравоохранения. "Наша задача - дойти до каждого ветерана, сохранить память о тех, кто не вернулся с войны, кто не дожил до наших дней", - сказал Сергей Румас.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всесторонняя забота о ветеранах и недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны - основные задачи, к решению которых должны...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Зыбицкой возле баров будут работать художники и ремесленники. Уже устанавливают павильоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика