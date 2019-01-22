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Основной владелец «БелГазеты» Живолович заявил о назначении нового директора

23.01.2019 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Основной владелец «БелГазеты» Кирилл Живолович на пресс-конференции в Минске 23 января заявил о назначении директором Юрия Каретникова.


Фото: baj.by

По словам Живоловича, такое решение принято сегодня на собрании участников ООО, в котором принял участие только он сам.

Каретников — в прошлом лидер организации «Правый альянс», активист гражданской кампании «Беларусь — в Европу!», координатор кампании «Антимак», заместитель председателя украинской организации «Белорусский центр». Задерживался по подозрению в организации взрыва в Минске 4 июля 2008 года.

Кирилл Живолович утверждает, что миноритарный собственник и главный редактор «БелГазеты» Игорь Высоцкий был уведомлен о собрании в соответствии с законом — за 10 дней до его проведения заказным письмом. Ситуацию, сложившуюся вокруг издания, Живолович назвал «в каком-то смысле анекдотичной».

Он отрицает имущественные претензии газеты. Живолович отметил, что в поданном на него иске в суд о возмещении морального вреда фигурируют траты на покупку светового оборудования для пресс-рума «БелГазеты», который он организовал в баре по улице Володарского. По словам Живоловича, за это помещение не взимается арендная плата, поскольку он находится в хороших отношениях с владельцем.

Решение собрания собственников от 2 января 2019 года о назначении директором Андрея Бондаренко Живолович не признает, а само собрание считает неправомочным, так как на нем не было кворума.

Он также отрицает обвинение в том, что долгое время не принимал никакого участия в деятельности издания. «Ложью и выдумками» Живолович назвал размещенное сегодня на сайте «БелГазеты» интервью Бондаренко, в котором тот сообщил, что Живолович не является директором с августа 2018 года и с ним расторгнут контракт.

«На конец 2015 года общая задолженность „БелГазеты“ составляла почти 1 млрд неденоминированных рублей, но на сегодняшний день я уверен, что задолженность не менее чем в два раза сокращена», — сказал Живолович.

Он подчеркнул, что Каретников не намерен продолжать трудовые отношения с Бондаренко, поскольку считает его человеком с запятнанной репутацией.

На просьбу прокомментировать заявления сотрудников газеты о сокращении зарплаты и ее задержках Живолович отметил: «Я, конечно, не буду прятаться в кусты, ситуация сложная. По мере возможности ее решали». По его словам, в 2018 году он лично привлекал средства на развитие издания. Сумму он назвать отказался, как и стоимость 75,4%-ной доли ООО, которую он в 2016 году выкупил у бизнесмена Сергея Исаева.

Живолович высказался также по поводу поддержки Бондаренко в качестве нового директора главредом Игорем Высоцким и журналистами газеты. Он отметил, что главному редактору «непросто», и подчеркнул, что еще в прошлом году самостоятельно искал кандидатов на место Высоцкого. «К сожалению, приходится это констатировать, газета постепенно идет в направлении предпенсионного возраста главного редактора», — заявил Живолович.

По словам основного собственника «БелГазеты», Каретников 24 января должен приступить к исполнению своих обязанностей. В случае сопротивления Высоцкого или Бондаренко «никаких силовых действий не будет». При этом Живолович не исключил, что в четверг они вместе с Высоцким, Бондаренко и Каретниковым соберутся и «определятся, кто более достоин» быть директором.

Сам Каретников заявил, что у него есть план развития издания, в том числе интернет-сайта. «Основной мотив моего прихода на должность антикризисного менеджера: то собрание, которое прошло 2 января, не имеет под собой юридических оснований», — сказал он.

Согласие возглавить издание Каретников аргументировал также нежеланием того, чтобы «БелГазета» «стала негласным рупором Кремля».

 
Теги: Минск
 
 
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Основной владелец «БелГазеты» Кирилл Живолович на пресс-конференции в Минске 23 января заявил о назначении директором Юрия Каретникова.
 
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