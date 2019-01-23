Учащиеся Мирского колледжа считают Татьянин день двойным праздником для веселых и находчивых

Дату 25 января больше всего ждут те, кто не понаслышке знает, что такое бессонная ночь или пересдача. Порой они умудряются жить лишь на одну стипендию, учат пятьдесят вопросов за день и спят на парах так, чтобы никто не видел. Этот безумно оригинальный и веселый народ – студенты. Те, чей праздник в нашей стране и отмечается в конце января.

Исторически сложилось так, что российским и белорусским студентам повезло больше остальных – свой праздник они отмечают два раза в год, 17 ноября и 25 января. Первой дате молодежь обязана Всемирному студенческому конгрессу, который состоялся в 1946 году в память о чешских студентах-патриотах. У этого веселого праздника изначально достаточно печальная история. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, прощание с которым снова переросло в протест. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более тысячи студентов были арестованы и заключены в концлагерь. В память об этих событиях и был создан Международный день студента, который празднуется во многих странах мира, в том числе и Беларуси.

Российские (а вместе с ними и белорусские) студенты изначально праздновали День студента 25 января, в Татьянин день. Связь этих двух праздников случайна. Все дело в том, что именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», после чего этот день стал официальным университетским днем, а святая Татиана – покровительницей всех студентов.

Но что, если отойти от истории и порассуждать на тему «Кто он, студент XXI века?»

Егор КЛЮЧЕВСКИЙ, учащийся 3 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– В моем понимании портрет современного студента выглядит так: слегка ленив, любит погулять. Бесспорно, есть среди них те, кто очень стремится добиться свой цели, что лично я очень уважаю.

Дарья ЗУБРИК, учащаяся 1 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– Я считаю, что главная черта студента XXI века – это целеустремленность. Не важно, насколько человек развит умственно, – в первую очередь он должен быть заинтересован тем, что изучает. Также, по моему мнению, настоящий студент обязан использовать всемирную сеть не только для игр и общения, но и для саморазвития.

Дарья ТАРГОНСКАЯ, учащаяся 3 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– Современный студент – это вечно уставший, но веселый человек, которому сон не помеха для учебы и веселья.

КСТАТИ!

Если белорусские студенты накануне экзаменов кричат: «Халява, приди!», то, например, студенты западных университетов свято чтут традицию «первобытного крика». Заключается она в том, что в течение 10 минут каждый из ребят старается кричать как можно громче. Объяснение тому весьма тривиальное: психологи говорят, что это снимает стресс во время экзаменов.

Виктория КОСТЮК