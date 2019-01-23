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Учащиеся Мирского колледжа считают Татьянин день двойным праздником для веселых и находчивых

23.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Дату 25 января больше всего ждут те, кто не понаслышке знает, что такое бессонная ночь или пересдача. Порой они умудряются жить лишь на одну стипендию, учат пятьдесят вопросов за день и спят на парах так, чтобы никто не видел. Этот безумно оригинальный и веселый народ – студенты. Те, чей праздник в нашей стране и отмечается в конце января.

Исторически сложилось так, что российским и белорусским студентам повезло больше остальных – свой праздник они отмечают два раза в год, 17 ноября и 25 января. Первой дате молодежь обязана Всемирному студенческому конгрессу, который состоялся в 1946 году в память о чешских студентах-патриотах. У этого веселого праздника изначально достаточно печальная история. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, прощание с которым снова переросло в протест. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более тысячи студентов были арестованы и заключены в концлагерь. В память об этих событиях и был создан Международный день студента, который празднуется во многих странах мира, в том числе и Беларуси.

Российские (а вместе с ними и белорусские) студенты изначально праздновали День студента 25 января, в Татьянин день. Связь этих двух праздников случайна. Все дело в том, что именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», после чего этот день стал официальным университетским днем, а святая Татиана – покровительницей всех студентов.

Учащиеся Мирского колледжа считают Татьянин день двойным праздником для веселых и находчивых

Дарья ЗУБРИК

Учащиеся Мирского колледжа считают Татьянин день двойным праздником для веселых и находчивых

Егор КЛЮЧЕВСКИЙ

Учащиеся Мирского колледжа считают Татьянин день двойным праздником для веселых и находчивых

Дарья ТАРГОНСКАЯ

Но что, если отойти от истории и порассуждать на тему «Кто он, студент XXI века?»

Егор КЛЮЧЕВСКИЙ, учащийся 3 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– В моем понимании портрет современного студента выглядит так: слегка ленив, любит погулять. Бесспорно, есть среди них те, кто очень стремится добиться свой цели, что лично я очень уважаю.

Дарья ЗУБРИК, учащаяся 1 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– Я считаю, что главная черта студента XXI века – это целеустремленность. Не важно, насколько человек развит умственно, – в первую очередь он должен быть заинтересован тем, что изучает. Также, по моему мнению, настоящий студент обязан использовать всемирную сеть не только для игр и общения, но и для саморазвития.

Дарья ТАРГОНСКАЯ, учащаяся 3 курса УО «Мирский государственный художественно-профессиональный технический колледж»:

– Современный студент – это вечно уставший, но веселый человек, которому сон не помеха для учебы и веселья.

КСТАТИ!

Если белорусские студенты накануне экзаменов кричат: «Халява, приди!», то, например, студенты западных университетов свято чтут традицию «первобытного крика». Заключается она в том, что в течение 10 минут каждый из ребят старается кричать как можно громче. Объяснение тому весьма тривиальное: психологи говорят, что это снимает стресс во время экзаменов.

Виктория КОСТЮК

 
 
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Дату 25 января больше всего ждут те, кто не понаслышке знает, что такое бессонная ночь или пересдача. Порой они умудряются
 
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