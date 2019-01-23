«Сказал, если я забью, он меня побьет». Судят мужчину, избившего во время дворового футбола мальчишку

В Рогачеве 23 января начался суд над мужчиной, избившим 12-летнего подростка . Инцидент произошел в начале сентября прошлого года на спортивной площадке во дворе, где живет мальчик. После случившегося парень попал в больницу, в отношении его обидчика было заведено уголовное дело за хулиганство. Спустя пять месяцев школьник, его родители и мужчина впервые встретились в суде.





Наталья и Василий Куценко — родители теперь уже 13-летнего пострадавшего Данилы — заметно нервничают: в суде семья впервые, надо еще научиться правильно держаться, отвечать на вопросы и задавать их.

В противоположной стороне зала — обвиняемый в хулиганстве 41-летний Дмитрий Шевченко. Просит не снимать его — говорит, уже и так довольно славы. Он, по версии следствия, избил подростка. Тогда у парня диагностировали синяки и ушибы на виске, на лбу, шее, ключице, лопатке, пояснице, позже уже невролог установил у школьника острую реакцию на стресс.

Обидевший ребенка мужчина, по словам родителей даже не извинился, не раскаялся и утверждает, что преступления не совершал.



Родители Данилы

Из материалов уголовного дела: «8 сентября в вечернее время Шевченко Д.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на спортивной площадке вблизи дома № 157 „В“ по улице Богатырева города Рогачева, умышленно, используя надуманный повод, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, проявляя бахвальство и пьяную удаль, нецензурно выражаясь в адрес несовершеннолетнего Куценко Д. В, подбежал к нему и нанес удар ногой по его туловищу, отчего последний упал на спортивную площадку, после чего Шевченко нанес неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям тела Куценко, затем взял последнего за майку, и, удерживая за нее, приподнял его над площадкой, в результате чего порвалась надетая на нем майка стоимостью 25 рублей, после чего опустил Куценко, и тот упал, ударившись о покрытие площадки. В продолжение своих хулиганских действий Шевченко, удерживая Куценко за майку, снова поднял его над площадкой и отпустил. После, удерживая Куценко за голову, ударил его ею не менее двух раз по покрытию площадки и нанес последнему неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям туловища. Далее к Шевченко подбежал Кравченко, который стал оттягивать его от Куценко, но, несмотря на это, Шевченко вырвался и нанес по туловищу Куценко не менее одного удара ногой. А всего Шевченко Д. В нанес по различным частям туловища Куценко не менее восьми ударов руками и ногами. В результате действий Шевченко несовершеннолетнему Куценко причинены телесные повреждения в виде: кровоподтеков левой лобно-височной области, кровоподтеков в центре лобной области, кровоподтека в области правого сосцевидного отростка, кровоподтека на задней поверхности средней и нижней третей шеи, кровоподтека в области левой ключицы и левой подключичной области, двух кровоподтеков в области нижнего угла левой лопатки, кровоподтеков поясничной области справа, кровоподтека на задней поверхности области правого плечевого сустава, относящиеся согласно заключению судебно-медицинской экспертизы к телесным повреждениям не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».





Обвиняемый Шевченко свою вину признает лишь частично. Он рассказал суду свою версию произошедшего.

По его словам, вечером 8 сентября он со своим 9-летним сыном, другом, его супругой и другими соседскими детьми отправились на спортивную площадку, которую недавно оборудовали во дворе. Там уже играли старшие ребята. Через какое-то время кто-то предложил всем вместе сыграть в футбол.

— Я стоял на воротах, и в один момент Куценко ударил моего сына в ногу и после этого нанес удар ему в живот. Все это случилось на моих глазах. Я подошел к парню и взял его за плечо. Он выдернул его. Тогда я схватил его за шею. Мальчик сжал плечи и упал на покрытие (…) Он стал кричать «Дяденька, простите, я не хотел! Не бейте меня!» Я наклонился, чтобы его поднять, в это время подошел Кравченко (друг Шевченко, с которым он пришел на площадку) и попросил, чтобы мы ушли, мол, это уже не футбол. Мы забрали своих детей с площадки и ушли. Никаких ударов руками и ногами я ему не наносил. Если бы я бил его ногами и кулаками по лицу и другим частям тела, то это был бы летальный исход, — заявил обвиняемый.

— В этот день вы спиртные напитки употребляли? — поинтересовался у Шевченко прокурор.

— Да. Мы выпили 100 граммов водки и 0,5 пива, но это уже после футбола.

— Почему Кравченко просил вас уйти? — снова задает вопрос гособвинитель.

— Куценко стал орать на всю площадку, и это уже не было похоже на футбол.

— Как долго это все продолжалось?

— Буквально минуту-две.

— Были ли телесные повреждения у вашего сына?

— Был синяк и тупой ушиб живота. Его положили с ним в больницу.

Гособвинитель обнаружила в рассказе обвиняемого противоречия. В частности, в первоначальных показаниях Шевченко говорил, что не видел, как Куценко бил его сына по ноге и в живот, на суде же он подробно описал этот момент.

— Тогда вы говорили, что ничего не видели, а теперь — что видели?

— В тот день были эмоции и нервы, я ошибся. А теперь помню, картинка на данный момент в голове отпечаталась.



Пострадавший Даниил в больнице

Версия пострадавшего семиклассника отличается от той, что озвучил мужчина.

По словам мальчика, сына обвиняемого он не бил. По крайней мере, специально в ногу не целился. Все произошло в игре.

Как рассказал школьник, в тот вечер его команда забивала в ворота Шевченко один гол за другим — и это, по его предположениям, злило мужчину.

— Был решающий гол, перед тем как его забить, я подводил мяч к воротам — и Шевченко мне сказал нецензурной бранью, что если я забью, то он меня побьет. В метрах 3−4 от ворот я замахнулся, чтобы ударить по мячу, и тут бежал его сын (я тогда еще не знал, кто это) — и я дал ему по ноге.

— Вы специально ударили по ноге? — уточняет судья.

— Я ж говорю, нечаянно. Он упал, я догнал мяч и забил Шевченко гол. Когда я бежал на свою половину поля, мальчики стали мне кричать, что он бежит за мной. Он догнал меня сзади и ударил ногой в области ребер. Я упал, он согнулся и начал бить ногами и руками по всему телу, два раза в висок, потом поднял за майку и кинул на пол, и так два раза. Потом он брал меня за голову и бил о пол — раз или два. Подошел его друг, начал его оттягивать и говорить: «Сейчас милицию вызовут, не надо!». Потом мальчики мне помогли встать. Возле площадки гуляли тетя и девочка с собачкой, тетя кричала, чтобы я шел к ней. Она довела меня до дома, — рассказывает школьник.

— Как долго длилось избиение? — спрашивает прокурор.

— Минут 10.

— Эти взрослые в каком состоянии были?

— Пьяные.

— Как вы это поняли?

— Они кричали, нецензурно выражались. Ну я не знаю, как объяснить. У них лицо странное было, не такое, как сейчас у Шевченко.

— Шевченко говорит, что вы нанесли его сыну удар в живот…

— Удара в живот не было

У подростка еще долго спрашивают о том, как его били, где потом болело и сколько синяков он насчитал на теле. Мальчик иногда путается. С момента избиения прошло уже 5 месяцев.



Спортивная площадка, где произошел инцидент

Сегодня же в суде допросили некоторых свидетелей — ребят, которые в тот день были на площадке.

Они подтвердили: мужчина по отношению к Даниле вел себя агрессивно. И признаются — им тоже было страшно.

«Сначала он запустил в него мячом, но не попал, а потом напал», — рассказывает семиклассник Максим, находившийся 8 сентября на спортивной площадке. Мальчик подтвердил, что, когда Данила упал, мужчина наносил ему удары руками и ногами, потом поднял за майку и бросил на покрытие площадки, и даже после того, как разъяренного дядю от мальчика оттянул его друг, он вернулся и ударил лежащего Данилу ногой.

Впрочем, обвиняемый считает, что все показания детей-свидетелей — оговор: «Они все из одного класса и из одной команды. Позже, надеюсь, озвучат результаты экспертизы, на мальчике не было моего эпителия. А я рассказал, как все было на самом деле. Если суд признает, что я виновный, то значит признает».

Судебное заседание продолжится 24 января. TUT.BY будет следить за процессом.