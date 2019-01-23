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«Сказал, если я забью, он меня побьет». Судят мужчину, избившего во время дворового футбола мальчишку
24.01.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
В Рогачеве 23 января начался суд над мужчиной,
Наталья и Василий Куценко — родители теперь уже 13-летнего пострадавшего Данилы — заметно нервничают: в суде семья впервые, надо еще научиться правильно держаться, отвечать на вопросы и задавать их.
В противоположной стороне зала — обвиняемый в хулиганстве 41-летний Дмитрий Шевченко. Просит не снимать его — говорит, уже и так довольно славы. Он, по версии следствия, избил подростка. Тогда у парня диагностировали синяки и ушибы на виске, на лбу, шее, ключице, лопатке, пояснице, позже уже невролог установил у школьника острую реакцию на стресс.
Обидевший ребенка мужчина, по словам родителей даже не извинился, не раскаялся и утверждает, что преступления не совершал.
Обвиняемый Шевченко свою вину признает лишь частично. Он рассказал суду свою версию произошедшего.
По его словам, вечером 8 сентября он со своим 9-летним сыном, другом, его супругой и другими соседскими детьми отправились на спортивную площадку, которую недавно оборудовали во дворе. Там уже играли старшие ребята. Через какое-то время кто-то предложил всем вместе сыграть в футбол.
— Я стоял на воротах, и в один момент Куценко ударил моего сына в ногу и после этого нанес удар ему в живот. Все это случилось на моих глазах. Я подошел к парню и взял его за плечо. Он выдернул его. Тогда я схватил его за шею. Мальчик сжал плечи и упал на покрытие (…) Он стал кричать «Дяденька, простите, я не хотел! Не бейте меня!» Я наклонился, чтобы его поднять, в это время подошел Кравченко (друг Шевченко, с которым он пришел на площадку) и попросил, чтобы мы ушли, мол, это уже не футбол. Мы забрали своих детей с площадки и ушли. Никаких ударов руками и ногами я ему не наносил. Если бы я бил его ногами и кулаками по лицу и другим частям тела, то это был бы летальный исход, — заявил обвиняемый.
— В этот день вы спиртные напитки употребляли? — поинтересовался у Шевченко прокурор.
— Да. Мы выпили 100 граммов водки и 0,5 пива, но это уже после футбола.
— Почему Кравченко просил вас уйти? — снова задает вопрос гособвинитель.
— Куценко стал орать на всю площадку, и это уже не было похоже на футбол.
— Как долго это все продолжалось?
— Буквально минуту-две.
— Были ли телесные повреждения у вашего сына?
— Был синяк и тупой ушиб живота. Его положили с ним в больницу.
Гособвинитель обнаружила в рассказе обвиняемого противоречия. В частности, в первоначальных показаниях Шевченко говорил, что не видел, как Куценко бил его сына по ноге и в живот, на суде же он подробно описал этот момент.
— Тогда вы говорили, что ничего не видели, а теперь — что видели?
— В тот день были эмоции и нервы, я ошибся. А теперь помню, картинка на данный момент в голове отпечаталась.
Версия пострадавшего семиклассника отличается от той, что озвучил мужчина.
По словам мальчика, сына обвиняемого он не бил. По крайней мере, специально в ногу не целился. Все произошло в игре.
Как рассказал школьник, в тот вечер его команда забивала в ворота Шевченко один гол за другим — и это, по его предположениям, злило мужчину.
— Был решающий гол, перед тем как его забить, я подводил мяч к воротам — и Шевченко мне сказал нецензурной бранью, что если я забью, то он меня побьет. В метрах 3−4 от ворот я замахнулся, чтобы ударить по мячу, и тут бежал его сын (я тогда еще не знал, кто это) — и я дал ему по ноге.
— Вы специально ударили по ноге? — уточняет судья.
— Я ж говорю, нечаянно. Он упал, я догнал мяч и забил Шевченко гол. Когда я бежал на свою половину поля, мальчики стали мне кричать, что он бежит за мной. Он догнал меня сзади и ударил ногой в области ребер. Я упал, он согнулся и начал бить ногами и руками по всему телу, два раза в висок, потом поднял за майку и кинул на пол, и так два раза. Потом он брал меня за голову и бил о пол — раз или два. Подошел его друг, начал его оттягивать и говорить: «Сейчас милицию вызовут, не надо!». Потом мальчики мне помогли встать. Возле площадки гуляли тетя и девочка с собачкой, тетя кричала, чтобы я шел к ней. Она довела меня до дома, — рассказывает школьник.
— Как долго длилось избиение? — спрашивает прокурор.
— Минут 10.
— Эти взрослые в каком состоянии были?
— Пьяные.
— Как вы это поняли?
— Они кричали, нецензурно выражались. Ну я не знаю, как объяснить. У них лицо странное было, не такое, как сейчас у Шевченко.
— Шевченко говорит, что вы нанесли его сыну удар в живот…
— Удара в живот не было
У подростка еще долго спрашивают о том, как его били, где потом болело и сколько синяков он насчитал на теле. Мальчик иногда путается. С момента избиения прошло уже 5 месяцев.
Сегодня же в суде допросили некоторых свидетелей — ребят, которые в тот день были на площадке.
Они подтвердили: мужчина по отношению к Даниле вел себя агрессивно. И признаются — им тоже было страшно.
«Сначала он запустил в него мячом, но не попал, а потом напал», — рассказывает семиклассник Максим, находившийся 8 сентября на спортивной площадке. Мальчик подтвердил, что, когда Данила упал, мужчина наносил ему удары руками и ногами, потом поднял за майку и бросил на покрытие площадки, и даже после того, как разъяренного дядю от мальчика оттянул его друг, он вернулся и ударил лежащего Данилу ногой.
Впрочем, обвиняемый считает, что все показания детей-свидетелей — оговор: «Они все из одного класса и из одной команды. Позже, надеюсь, озвучат результаты экспертизы, на мальчике не было моего эпителия. А я рассказал, как все было на самом деле. Если суд признает, что я виновный, то значит признает».
Судебное заседание продолжится 24 января. TUT.BY будет следить за процессом.
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«Сказал, если я забью, он меня побьет». Судят мужчину, избившего во время дворового футбола мальчишку
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