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В Бресте осудили серийного насильника, который за одну ночь напал на трех женщин
24.01.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by
23 января суд Московского района огласил приговор по обвинению жителя города в хулиганстве и покушении на изнасилование трех женщин.
Преступления мужчина совершил летом прошлого года. В августе ночью он на улицах города совершил три нападения на незнакомых женщин, которых попытался изнасиловать. Во всех трех случаях жертвы обвиняемого сумели отбиться. После третьего нападения, его задержали очевидцы и передали правоохранителям. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что в июне месяце мужчина также совершил хулиганские действия в отношении еще одной жительницы города.
Ранее он был шесть раз судим за преступления против половой свободы.
«23 января суд признал мужчину виновным в хулиганстве и покушении на изнасилование, совершенное повторно, лицом, ранее судимым по статье за насильственные действия сексуального характера. По приговору суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.
В колониях особого режима зэки живут в камерах. Особый режим заключения также отличается тем, что распорядок и устройство колонии практически исключают контакты заключенных между собой.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Жертвы насильника сумели отбиться.
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