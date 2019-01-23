В Бресте осудили серийного насильника, который за одну ночь напал на трех женщин

23 января суд Московского района огласил приговор по обвинению жителя города в хулиганстве и покушении на изнасилование трех женщин.

Преступления мужчина совершил летом прошлого года. В августе ночью он на улицах города совершил три нападения на незнакомых женщин, которых попытался изнасиловать. Во всех трех случаях жертвы обвиняемого сумели отбиться. После третьего нападения, его задержали очевидцы и передали правоохранителям. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что в июне месяце мужчина также совершил хулиганские действия в отношении еще одной жительницы города.

Ранее он был шесть раз судим за преступления против половой свободы.

«23 января суд признал мужчину виновным в хулиганстве и покушении на изнасилование, совершенное повторно, лицом, ранее судимым по статье за насильственные действия сексуального характера. По приговору суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

В колониях особого режима зэки живут в камерах. Особый режим заключения также отличается тем, что распорядок и устройство колонии практически исключают контакты заключенных между собой.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.