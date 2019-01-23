Проект обойдется в почти 40 млн рублей. Как под Витебском строят мусоросортировочный завод

Под Витебском начали строить мусоросортировочный завод. Строительная площадка находится рядом с действующим полигоном твердых бытовых отходов. На предприятии будут не только сортировать, но и частично перерабатывать мусор — в частности, пластик и органику. Подробности — в репортаже телеканала «Витебск» .

Мощности предприятия рассчитаны на сортировку и частичную переработку около 100 тысяч тонн отходов в год. За такой период в области для сохранения на полигонах собирается примерно 400 тысяч тонн одного только коммунального мусора (четверть из них «поставляет» Витебск).

Витебск — единственный крупный город в стране, где нет своего мусоросортировочного завода. Новое предприятие планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. Проект обойдется в 39 млн рублей.