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Проект обойдется в почти 40 млн рублей. Как под Витебском строят мусоросортировочный завод

24.01.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Под Витебском начали строить мусоросортировочный завод. Строительная площадка находится рядом с действующим полигоном твердых бытовых отходов. На предприятии будут не только сортировать, но и частично перерабатывать мусор — в частности, пластик и органику. Подробности — в репортаже телеканала «Витебск».

Мощности предприятия рассчитаны на сортировку и частичную переработку около 100 тысяч тонн отходов в год. За такой период в области для сохранения на полигонах собирается примерно 400 тысяч тонн одного только коммунального мусора (четверть из них «поставляет» Витебск).

Витебск — единственный крупный город в стране, где нет своего мусоросортировочного завода. Новое предприятие планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. Проект обойдется в 39 млн рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебск - единственный крупный город в стране, где нет своего мусоросортировочного завода. Новое предприятие планируют сдать в 2020 году.
 
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