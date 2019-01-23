Футболист и Infiniti, фигурное катание, Рыбка, Лукашенко и «заценский Мавроди» - все за вчера

Вчера вся Беларусь следила за делом молодого футболиста на Infiniti. Илья Лухвич грубо нарушал ПДД и выкладывал видео в своем Instagram. Несмотря на то что привлечь его к ответственности вряд ли смогут — сроки давно прошли, мы прикинули, на сколько он «нанарушал» — и ого-го какая сумма получилась (а какое лишение!). После публикаций в СМИ парнем заинтересовались правоохранители. Утром 23 января молодого человека задержали, он находился в РУВД Центрального района Минска. Родители футболиста узнали об автомобильных «подвигах» сына из публикации в Сети — и от увиденного были в шоке. Его папа — бывший главный тренер ФК «Минск» Александр Лухвич — не исключает, что после лихачеств сына его карьере конец. Вечером в отношении Ильи и его подруги возбудили уголовное дело… за мошенничество. Что-то там, говорят, с телефонами.
Новости Рыбки и компании. Вчера Настя не приехала на пресс-конференцию в Москве, хотя ее участие анонсировалось, а ее адвокат рассказал журналистам, что ни он, ни она не видели белорусских дипломатов, пока девушка сидела в изоляторе. Позже в Instagram-аккаунте адвоката появилось видео от Рыбки. В нем она извинилась, что не приехала… и поблагодарила Александра Лукашенко «за то, что он помощь свою оказывал».
Для крупных белорусских сетевиков скоро изменят правила игры — если просто, то чтобы монополисты не душили остальных. Представители бизнес-союзов говорят, что крупные сети разрушают рынок, и нынешняя попытка — «это сталинградская битва бизнес-сообщества — наш последний шанс». «Только одно предприятие в стране получает по эксклюзивной цене продукт (как думаете, о ком он?). У всех надбавка 60%, а эта сеть может позволить 100% и все равно получить конечную цену ниже. Нужно регулировать не всю страну, а монополиста», — считает министр Колтович. Самая бурная дискуссия — вокруг рекламных игр торговых сетей. «Надо посмотреть, какие ограничения можно ввести: малые сети не могут позволить себе крупные призы и следует ограничить такие возможности и для крупного ритейлера, возможно, приравняв эти игры к лотерейной деятельности», — предложил Колтович. «А если у них лишние деньги, надо колхоз им дать. Или два», — предложил представитель бизнес-союза.
У ипэшников тоже катастрофа — и они даже передали президенту обращение почти с 7 тысячами подписей. Подробности — здесь. Напомним, предприниматели хотят встретиться с Александром Лукашенко и обсудить с ним проблемы малого бизнеса.
Помните, что в стране запустили первую в Беларуси и СНГ криптобиржу? Это вызвало шквал комментариев и вопросов. Пока скептики иронизируют, юристы вчитываются в White paper проекта, рисковые и продвинутые пользователи выстроились в очередь, чтобы попробовать поторговать на новой площадке. Вот здесь на пальцах объясним вам, зачем Беларуси криптобиржа, что на ней будет продаваться и кому от этого польза. Лучше, знаете ли, самим зарабатывать, чем ждать что на вас откуда свалятся тысячи долларов (да и чревато это).
Белорусский бизнес тем временем навострил лыжи в Россию. В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желании развивать производство в стане-соседке. Мы попытались выяснить, зачем.
Вчера начали судить«заценского Мавроди» — Михаила Третинникова, который обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе. Помните его? Кстати, потерпевшие недовольны обвинением, предъявленным Третинникову. Они считают, что к процессу должны быть привлечены ответственные лица Папернянского сельского совета и БРТИ, нотариусы, представители агентства по недвижимости, да и члены семьи обвиняемого.
Для многодетных, сирот и силовиков (и еще некоторых категорий людей, перечисленных в указах № 13, 240 и 474) установили стоимость квадратного метра жилья при строительстве с господдержкой. Недорого, если сравнивать с рыночной.
В Рогачеве начался суд над мужчиной, избившим 12-летнего подростка. Инцидент произошел на спортивной площадке во дворе, где живет мальчик. После случившегося парень попал в больницу, в отношении его обидчика было заведено уголовное дело за хулиганство. Спустя пять месяцев школьник, его родители и мужчина впервые встретились в суде. «Был решающий гол, перед тем как его забить, я подводил мяч к воротам — и Шевченко мне сказал нецензурной бранью, что если я забью, то он меня побьет», — рассказывает пострадавший мальчик. Репортаж из суда — здесь.
Это — Даниил из нашего Ботанического сада. И скоро он, возможно, «полетит на Луну». Если быть точнее — может стать участником четырехмесячного эксперимента под названием SIRIUS, имитирующего длительный полет на Луну.
Это — тюнингованный Geely Atlas. Э-э-э-э-то вообще как? Как картошка в шоколаде или съедобный продукт? Пощупали и посмотрели народный кроссовер, который стараниями дилерского центра марки в Солигорске приобрел совсем не белорусский лоск — теперь смотрите вы.
Здесь у нас — «белорусские» шпроты. Да-да, легендарные консервы по классический технологии стали делать и у нас. Мы посмотрели, как обычная салака превращается в деликатес, и проникся философией процесса: оказывается, рыбку нужно уложить в банку непременно «косичкой» и только вручную — иначе это уже будут не шпроты, а одно название. Будете пробовать местное? А мы пока расскажем, почему зимой и летом рыбку в банки укладывают принципиально по-разному (спорим, не знали?).
А вот снежный танк. Как настоящий! Представляете, на Гомельщине семья построила в своем дворе точную копию танка ИС-7 из снега в натуральную величину — и рассказала, как.
Самогонный аппарат н-н-н-ада? Вон в Витебскеих открыто продают под видом приборов для очистки воды. Недорого — и даже с инструкцией!
Скоро, говорят, в Беларуси подорожают сигареты — растут акцизы. Производители, конечно, «за», но вот за покупательскую способность потребителей беспокоятся. Надо, наверное, бросать тем, кто курит… И полезно, и экономно. Кстати, у нас новый проект — «Бросившие»! Первый выпуск — об алкоголе. Для некоторых он — способ расслабиться, развязать язык и весело провести время, а для кого-то — тяжелая зависимость, которая мешает работе, семье и вредит здоровью. И вот 6 героев, которые рассказали нам, почему быть трезвым на корпоративе — это лучшее шоу в жизни, что такое фантомный бодун и как отвечать на фразу «Не пьешь — не мужик».
Кстати. Тут «Яндекс» изучил, какие внутренние события Беларуси вызвали наибольший всплеск интереса пользователей поиска в 2018 году. Сильнее всего, оказывается, нас с вами взволновало изменение базовой величины, от которой зависит размер выплат, налогов и штрафов. А еще — пиццерия, концерт, Год малой родины и… Смотрите, в общем сами. А мы пойдем работать. Хорошего дня!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.