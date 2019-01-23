Футболист и Infiniti, фигурное катание, Рыбка, Лукашенко и «заценский Мавроди» - все за вчера

Доброе утро!













Помните, вчера огласили полный список номинантов на «Оскар» ? На звание лучшего претендуют восемь фильмов — и вот вам коротко о каждом . Среди них есть фильм, который вы и так уже все посмотрели! Или нет?!

? На звание лучшего претендуют восемь фильмов — и . Среди них есть фильм, который вы и так уже все посмотрели! Или нет?! Ми-ми-ми напоследок. Посмотрите, как лысому ежику делают массаж . Бедняга потерял 97% иголок — и ему прописали ванну со специальным шампунем и специальный лечебный массаж. Мы тоже хотим .

Все новости среды, 23 января

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