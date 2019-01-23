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Футболист и Infiniti, фигурное катание, Рыбка, Лукашенко и «заценский Мавроди» - все за вчера

24.01.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!


  • В столице стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. На «Минск-Арене» — аншлаг. Женщины уже определили лучших в короткой программе. Лидерство ожидаемо захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Напомним, что на чемпионате Европы будут разыграны четыре комплекта медалей: личные у женщин и мужчин, а также в парах и танцах на льду (и вот здесь у нас расклад и интриги первенства). А вот история лучшего фигуриста Беларуси, которым занималась тренер Юлии Липницкой и Алины Загитовой, и в 2015 году окружение молодого фигуриста грезило о победе на Олимпиаде 2022 года. А потом случилась травма… Но вы обязательно встретите Якова на ЧЕ-2019 — равно как и вот этих горячих девушек-фигуристок. Удачи всем!
  • Беларусь и Россия продолжают обсуждение соглашения о взаимном признании виз. Вопрос в том, чтобы на нашей совместной границе не было контроля для граждан третьих стран, говорит министр иностранных дел Владимир Макей. Ждем, пока решат. А тем временем Россия приступила к инвентаризации союзного договора с Беларусью. Тоже ждем. А пока вот вам тест по союзному государству. Попробуйте догадаться или вспомнить без помощи поисковиков, о чем же Минск договорился с Москвой в 1999 году. Ну-ка, ну-ка, какой из вас интегратор?
  • Новости Рыбки и компании. Вчера Настя не приехала на пресс-конференцию в Москве, хотя ее участие анонсировалось, а ее адвокат рассказал журналистам, что ни он, ни она не видели белорусских дипломатов, пока девушка сидела в изоляторе. Позже в Instagram-аккаунте адвоката появилось видео от Рыбки. В нем она извинилась, что не приехала… и поблагодарила Александра Лукашенко «за то, что он помощь свою оказывал».
  • Для крупных белорусских сетевиков скоро изменят правила игры — если просто, то чтобы монополисты не душили остальных. Представители бизнес-союзов говорят, что крупные сети разрушают рынок, и нынешняя попытка — «это сталинградская битва бизнес-сообщества — наш последний шанс». «Только одно предприятие в стране получает по эксклюзивной цене продукт (как думаете, о ком он?). У всех надбавка 60%, а эта сеть может позволить 100% и все равно получить конечную цену ниже. Нужно регулировать не всю страну, а монополиста», — считает министр Колтович. Самая бурная дискуссия — вокруг рекламных игр торговых сетей. «Надо посмотреть, какие ограничения можно ввести: малые сети не могут позволить себе крупные призы и следует ограничить такие возможности и для крупного ритейлера, возможно, приравняв эти игры к лотерейной деятельности», — предложил Колтович. «А если у них лишние деньги, надо колхоз им дать. Или два», — предложил представитель бизнес-союза.
  • У ипэшников тоже катастрофа — и они даже передали президенту обращение почти с 7 тысячами подписей. Подробности — здесь. Напомним, предприниматели хотят встретиться с Александром Лукашенко и обсудить с ним проблемы малого бизнеса.
  • Помните, что в стране запустили первую в Беларуси и СНГ криптобиржу? Это вызвало шквал комментариев и вопросов. Пока скептики иронизируют, юристы вчитываются в White paper проекта, рисковые и продвинутые пользователи выстроились в очередь, чтобы попробовать поторговать на новой площадке. Вот здесь на пальцах объясним вам, зачем Беларуси криптобиржа, что на ней будет продаваться и кому от этого польза. Лучше, знаете ли, самим зарабатывать, чем ждать что на вас откуда свалятся тысячи долларов (да и чревато это).
  • Белорусский бизнес тем временем навострил лыжи в Россию. В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желании развивать производство в стане-соседке. Мы попытались выяснить, зачем.
  • Вчера начали судить «заценского Мавроди» — Михаила Третинникова, который обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе. Помните его? Кстати, потерпевшие недовольны обвинением, предъявленным Третинникову. Они считают, что к процессу должны быть привлечены ответственные лица Папернянского сельского совета и БРТИ, нотариусы, представители агентства по недвижимости, да и члены семьи обвиняемого.
  • Для многодетных, сирот и силовиков (и еще некоторых категорий людей, перечисленных в указах № 13, 240 и 474) установили стоимость квадратного метра жилья при строительстве с господдержкой. Недорого, если сравнивать с рыночной.
  • В Могилеве прокурор запросил от 5 до 9 лет колонии для фигурантов дела по громкой афере в ЖКХ. На скамье подсудимых — семь руководителей коммунальных организаций и председатель собрания акционеров ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков. Ранее по такому же делу осудили бывшего директора шкловского «Жилкомхоза».
  • В Рогачеве начался суд над мужчиной, избившим 12-летнего подростка. Инцидент произошел на спортивной площадке во дворе, где живет мальчик. После случившегося парень попал в больницу, в отношении его обидчика было заведено уголовное дело за хулиганство. Спустя пять месяцев школьник, его родители и мужчина впервые встретились в суде. «Был решающий гол, перед тем как его забить, я подводил мяч к воротам — и Шевченко мне сказал нецензурной бранью, что если я забью, то он меня побьет», — рассказывает пострадавший мальчик. Репортаж из суда — здесь.
  • Это — Даниил из нашего Ботанического сада. И скоро он, возможно, «полетит на Луну». Если быть точнее — может стать участником четырехмесячного эксперимента под названием SIRIUS, имитирующего длительный полет на Луну.
  • Это — тюнингованный Geely Atlas. Э-э-э-э-то вообще как? Как картошка в шоколаде или съедобный продукт? Пощупали и посмотрели народный кроссовер, который стараниями дилерского центра марки в Солигорске приобрел совсем не белорусский лоск — теперь смотрите вы.


  • Здесь у нас — «белорусские» шпроты. Да-да, легендарные консервы по классический технологии стали делать и у нас. Мы посмотрели, как обычная салака превращается в деликатес, и проникся философией процесса: оказывается, рыбку нужно уложить в банку непременно «косичкой» и только вручную — иначе это уже будут не шпроты, а одно название. Будете пробовать местное? А мы пока расскажем, почему зимой и летом рыбку в банки укладывают принципиально по-разному (спорим, не знали?).
  • А вот снежный танк. Как настоящий! Представляете, на Гомельщине семья построила в своем дворе точную копию танка ИС-7 из снега в натуральную величину — и рассказала, как.
  • Самогонный аппарат н-н-н-ада? Вон в Витебске их открыто продают под видом приборов для очистки воды. Недорого — и даже с инструкцией!
  • Скоро, говорят, в Беларуси подорожают сигареты — растут акцизы. Производители, конечно, «за», но вот за покупательскую способность потребителей беспокоятся. Надо, наверное, бросать тем, кто курит… И полезно, и экономно. Кстати, у нас новый проект — «Бросившие»! Первый выпуск — об алкоголе. Для некоторых он — способ расслабиться, развязать язык и весело провести время, а для кого-то — тяжелая зависимость, которая мешает работе, семье и вредит здоровью. И вот 6 героев, которые рассказали нам, почему быть трезвым на корпоративе — это лучшее шоу в жизни, что такое фантомный бодун и как отвечать на фразу «Не пьешь — не мужик».
  • В Венесуэле — массовые протесты и, похоже, госпереворот. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо (вот здесь расскажем, кто это вообще) объявил себя исполняющим обязанности президента. Он хочет провести новые выборы в стране. Оппозиция организовала акции протеста в нескольких штатах Венесуэлы. На улицы вышли сотни тысяч людей. Сообщается о жертвах. По последним данным, погибли уже 16 человек, есть пострадавшие. Николас Мадуро, который недавно заступил на второй президентский срок в Венесуэле, заявил о попытке госпереворота. Он обвинил в этом США и разорвал дипломатические отношения между странами. Военные Венесуэлы не поддержали Хуана Гуайдо.


Все новости среды, 23 января

Кстати. Тут «Яндекс» изучил, какие внутренние события Беларуси вызвали наибольший всплеск интереса пользователей поиска в 2018 году. Сильнее всего, оказывается, нас с вами взволновало изменение базовой величины, от которой зависит размер выплат, налогов и штрафов. А еще — пиццерия, концерт, Год малой родины и… Смотрите, в общем сами. А мы пойдем работать. Хорошего дня!

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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