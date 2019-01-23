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Прокуроры дали чиновникам месяц на наведение порядка с уборкой улиц Витебска от снега

24.01.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Витебска требует от горисполкома за месяц решить проблему расчистки улиц города от сугробов. Люди жалуются, что дворы, остановки и дороги завалены снежной кашей. По улицам зимнего города проехала съемочная группа телеканала «Витебск».

После того как функции уборки дворов от ЖРЭТ передали «Гордормосту» и «Зеленхозу», горожане стали чаще жаловаться на работу коммунальников. В этом году, по мнению многих жителей, городские службы оказались не подготовленными к снегопадам.

— Наша техника не может одновременно выехать на все территории города, — объясняет главный инженер предприятия «Гордормост» Александр Сысоев. — В первую очередь чистим центр, а потом уже окраины.

Прокуратура города во время мониторинга обнаружила факты плохой расчистки улиц, дворов и дорог от снега. В основном, это касается окраин. Горисполкому вынесли представление и дали месяц на исправление недостатков в работе коммунальных служб.

 
Теги: Витебск
 
 
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После того как функции уборки дворов от ЖРЭТ передали «Гордормосту» и «Зеленхозу», горожане стали чаще жаловаться на работу коммунальников. В этом году, по мнению...
 
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