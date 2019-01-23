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Граффити и вербовка. Как распространяют наркотики в Витебске и что искать родителям в смартфонах детей

24.01.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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До Витебской области докатилась волна дистанционной торговли наркотиками: на стенах домов регулярно появляются непонятные для обывателя каракули из цифр и латинских букв. Просвещенные знают — это интернет-адреса распространения наркотиков, а также «кадровых агентств», набирающих торговцев.


Логистика смерти

С появлением шифрующих переписку мессенджеров и биткоинов наркоторговля активно перебирается в глобальную сеть. У наркодилеров продумана логистика и маркетинг, есть менеджеры, распространители, программы лояльности, скидки и многое другое. Правда, обычная реклама им недоступна. Вот и исписывают видные места в городах «граффитисты» загадочными аббревиатурами со значком «@» (порой можно встретить и обычные адреса электронной почты).

Схема деятельности интернет-дилеров устроена так. В Витебске, например, сейчас мелькает реклама так называемых автомагазинов или ботов — это специальные аккаунты в мессенджере Telegram, которые могут автоматически обрабатывать, отправлять сообщения и выполнять еще множество разных задач: учить, развлекать, искать, переводить. По сути это удобный для человека интерфейс работы с различными веб-службами.

Распознать имя бота просто: оно начинается со значка «@» и заканчивается на «bot». Так вот, после любого сообщения в адрес наркотических ботов высылается прайс-лист, где на выбор предлагают синтетические наркотики.

Цены, как правило, в российских рублях. Пару доз продают за 70−80 белорусских рублей в эквиваленте. Расчеты только в биткоинах (проследить их движение сложно), которые можно монетизировать на специальных интернет-площадках — «обменниках».

После перевода денег робот присылает адрес, где предстоит найти закладку. Гарантий никаких, к тому же есть большой шанс нарваться на недобросовестного продавца, который просто «разводит» наркоманов на деньги. Когда заказ оплачен, покупателю приходит сообщение в мессенджере с координатами товара.

Герметично упакованную дозу чаще всего прячут в подъездах, дворах, даже закапывают в лесопарках. Конспирация серьезная: как правило, люди, продающие через интернет наркотики, ничего не знают друг о друге и никогда не встречаются. Один, к примеру, принимает заказы от покупателей, другой выполняет роль фасовщика, третий («закладчик») разносит товар по тайникам.

Сотрудников набирают через популярные соцсети по объявлениям с туманными формулировками типа «высокий заработок». В Витебске практикуется набор наркодилеров через рекламу на стенах.

Проверили, как это работает.

Товар есть, дилеров нет

Скачать Telegram на смартфон легко. Ввожу интернет-адрес, списанный с фасада одного из домов в Витебске. Нужный бот почему-то не отвечает, еще один сразу перенаправляет к другому адресату, который тоже не отвечает. Зато легко отзывается адресат (очевидно, дилер) с похожим сочетанием букв.

— Как купить «скорость»? — пишу.

— Город? — уточняют.

— Мы там не работаем, — получаю ответ, введя Витебск. Мне высылают список как минимум сотни российских городов, где наркотики можно купить без проблем. Тут же и прайс-лист — там есть все, от марихуаны до героина и «синтетики».

В процессе переписки собеседника удалось раскрутить на разговор о планах на будущее: данный магазин уже давно хочет попасть в Беларусь, в частности, в Витебск, где якобы даже есть закладки, но вот распространителей — дилеров и закладчиков — нет. «Спрос очень большой», — делится наркодилер. И… предлагает подработать.

Не увенчалась успехом (да простят меня правоохранители!) еще одна моя попытка приобрести наркотики в другом интернет-магазине. «Помочь не можем, нет дилеров», — ответили. Признаюсь, даже выдохнул. Уж очень неприятно осознавать, что на соседнем доме написан адрес действующего наркомагазина.

Но успокаиваться рано. Очевидно, что наркодилеры расширяют рынки сбыта. Неспроста на днях в одном из самых оживленных мест в Витебске (возле вокзала) появился еще один адресок в интернете. Это «кадровое агентство». Ответили быстро. Мол, в Витебске, да и не только, нужны «курьеры», «граффитисты», «водилы» (привезти товар из Москвы и распространить по стране), «закладчики».

Самая высокая зарплата у последних — обещают 8−15 у.е. за закладку, а в день их якобы может быть до 15−20 (!). Варианта «трудоустройства» два: залог в 5 тысяч российских рублей, «чтобы доверить вес на приличную сумму» и недельная стажировка (даже так!) или паспортные данные для проверки. Если без «доков» (высылать паспортные данные незнакомым людям страшно), то необходимо подтвердить серьезность намерений демонстрацией денег (скинуть фото купюры с написанным на ней кодовым словом).

Затем тебя возьмут в оборот по-настоящему: закрепят куратора, который инструктирует по всем вопросам, заполнят анкету из десяти пунктов, среди которых не только возраст, но и даже увлечения. И самое главное — появляется счет, куда нужно выслать деньги. Только в биткоинах, мол, так безопаснее.

В Беларуси, к счастью, такие операции без большого риска потерять деньги осуществить непросто, да и отправлять валюту в никуда особого желания нет. Но даже если допустить, что все это сработает и кто-то пройдет весь путь «трудоустройства», сомнительное удовольствие рисковать за 100 долларов свободой — сроки для закладчиков-распространителей от 8 лет.

В общем, пошел я «сдаваться» в управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД облисполкома.


Фото: photo.bymedia.net

Под контролем

— Чем реально грозит такая попытка «трудоустройства»? — поинтересовался у оперативника специального подразделения — группы аналитической разведки.

— В большинстве случаев при перечислении денег с вами попросту перестанут выходить на связь или будут кормить завтраками, — ответил сотрудник. — Есть шанс, что вас примут на работу. Чтобы убедиться в серьезности, могут предварительно попросить прятать обычную соль и отравлять фотоотчеты. Потом сообщат адреса нескольких закладок, дальше — больше. Но вот обещанных больших денег вы вряд ли дождетесь: кураторов будет все время что-то не устраивать или попросту расценку уменьшат.

Закладчик, заплативший залог или передавший паспортные данные, по сути, все равно у магазина на крючке. Через пару месяцев на нового «бизнесмена» выйдем мы, и в зависимости от доказательной базы его ждет от 8 до 20 лет тюрьмы без права амнистии. Если повезет, перекроем очередной канал поставки. Но добраться до самого интернет-магазина сложно — их создатели за пределами страны. И они будут продолжать вербовать новый «расходный материал».

Оперативники рассказали, что по представлению милиции в прошлом году в Беларуси заблокировали 17 интернет-площадок по продаже наркотиков, и такая работа ведется постоянно.

Ставки все время растут: появляются «зеркальные» сайты, есть и специальные браузеры, способные обходить блокировку. Умнеют наркодилеры, которые переводят торги в интернет-мессенджеры вроде Telegram.

— Но мы тоже не сидим на месте, — рассказал оперативный работник. — В интернете все равно всегда остаются следы. Просто иногда, чтобы составить единую картинку, нужно больше времени. К примеру, мы знаем, какие российские магазины сейчас пытаются проникнуть в наш регион, как они ищут распространителей. Массовости нет. Пользователей таких магазинов по области несколько десятков, многие — наркоманы со стажем. Все под контролем.

По словам оперативников, при кажущейся простоте заработка на закладках, далеко не все так легко. Не только чисто технически. В 8 из 10 случаев вас попросту обманут. Вовремя не одумаетесь — вычислит милиция. К слову, даже покупка наркотиков «для себя» грозит 5 годами лишения свободы.

В прошлом году милиционеры задержали двух несовершеннолетних «граффитистов», которые расписали наркорекламой около 60 домов в Витебске. За каждый им обещали… по рублю. Но никто с парнями так и не рассчитался. Ребята получили штраф, да еще, возможно, придется заплатить коммунальникам за устранение «художеств».

Проверяйте телефон!

В прошлом году в области зарегистрировали 386 преступлений в сфере наркоконтроля, около половины из них — распространение через интернет, задержали 11 закладчиков и несколько курьеров.

— Пик был 3−4 года назад, сейчас спад, — пояснил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД облисполкома Сергей Зубец. — К нам везли синтетические наркотики и спайсы килограммами, на сотни тысяч долларов. В 2015 году из-за отравления наркотиками в больницах области оказалось около сотни молодых людей. Для сравнения, в прошлом году — 18. Наркодилеры надеялись на безнаказанность при продажах через интернет. Вовремя ужесточилось законодательство, милиция стала активно работать в сети.

По мнению Сергея Зубца, сейчас ситуация стабильная и паниковать из-за надписей на стенах домов не стоит. Это больше хулиганство, чем реальная реклама работающих магазинов по продаже наркотиков.

— Хотя в прошлом году и была попытка открыть подобный магазин в Витебске — с несколькими килограммами наркотиков к нам приехал мужчина из Ставрополя, сделал закладки. Был случай, когда наоборот, витеблянин удаленно контролировал продажи наркотиков аж в Ханты-Мансийске.

Но родителям все же стоит быть начеку. Молодежь сейчас продвинутая, а деньги наркодилеры обещают немалые.

— Просматривайте иногда смартфон и компьютер своего ребенка, — посоветовал Сергей Зубец. — Особое внимание — социальным сетям. Стоит насторожиться, если ребенок пользуется мессенджерами Vipole, Jabber, Telegram или специальным браузером TOR. Наркодилеры часто пользуются ими для вербовки.


Фото: Reuters

На «скорости» в ад

В областном клиническом центре психиатрии и наркологии сейчас наблюдаются 1036 наркопотребителей. Это на 39 человек меньше, чем год назад. Почти каждый пятый из них — зависим от модных нынче синтетических наркотиков вроде «скорости».

По словам заведующей наркологическим отделением центра Ирины Щелкуновой, опасность в том, что различные «спиды» являются психостимуляторами. После дозы вроде бы появляется море мыслей, эмоций и идей. Но на самом деле реакции заторможены, мысли и идеи интересны только вам, а сердце и печень едва выдерживают то, что творит их хозяин. Через 15 минут после приема наркотика мысли начинают путаться, могут появляться параноидальные, бредовые идеи, звуковые и визуальные галлюцинации, депрессия, а главное — хочется принять дозу еще раз.

Привыкание индивидуально, но часто достаточно нескольких приемов. Даже у избавившегося от физической зависимости зачастую психические проблемы сохраняются, ухудшается память, нарушается мышление, не в лучшую сторону меняется личность. Желая избежать ответственности, производители «синтетики» постоянно меняют состав наркотиков — каждая новая партия может иметь непредсказуемый эффект на организм.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудников набирают через популярные соцсети по объявлениям с туманными формулировками типа «высокий заработок». В Витебске практикуется набор наркодилеров...
 
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