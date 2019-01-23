«Сыночка, пришлешь маме 100 баксов?» Супруги из Горок выиграли «трешку» в Минске

С жителями Горок — Дмитрием Бирилло и его супругой Еленой — мы встретились в их новой трехкомнатной квартире. Жилье в Минске семья выиграла в самом начале нового года. Первого января Елена отпраздновала свой день рождения, а уже на следующий день игра «Удача в придачу!» принесла им неожиданный подарок. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Соблазняем детей жильем»

— Иди фотографироваться, столичный житель! — улыбается Елена и берет под руку мужа, который до сих пор не может поверить своему счастью.

Супруги вместе уже 26 лет. В прошлом году они отпраздновали серебряную свадьбу.





— У нас есть дети: сын с невесткой. Они уже четвертый год живут и работают в Тель-Авиве, — рассказывает Елена. — Познакомились ребята в Горках. Невестка Аленка и ее мама переехали в наш город из Красноярска.

Несмотря на то, что у детей уже устроен быт в Израиле, родители намекают, что теперь есть, куда вернуться в Беларуси:

— Квартиру мы продавать, конечно, не будем. Сделаем ремонт — вдруг ребята вернутся. Мы их теперь жильем соблазняем, — смеются победители. — Да и сын сказал оставлять выигрыш в любом случае, мол, это наша пенсия. Пока работаем, этот вопрос стоит не так остро, но кто знает, что нас ждет в будущем.

«Было невозможно прожить на зарплату»

Елена — индивидуальный предприниматель: она держит в родном городе небольшой галантерейный магазин. Дмитрий работает там продавцом. Несмотря на то, что жена и муж по образованию — математик и физик, в торговлю они пришли давно. И, можно сказать, не по своей воле.

— В свое время мы, конечно, могли работать по специальности. Но зарплаты ведь были просто копеечными. И все пошли по рынкам, — объясняет Елена. — Да, мне предлагали преподавать в академии. Но я для себя подумала: зачем месяц «сушить мозги», если я могу заработать те же деньги за три дня? Поэтому мы приняли решение просто уйти. Начало девяностых, мы никому не нужны. Тяжело было, конечно. Все наши университетские преподаватели и студентов учили, и после работы на рынке стояли. Невозможно было прожить на зарплату.





Теперь я иногда шучу: «Сыночка, пришлешь сто баксов маме на пенсию? У вас на эти деньги можно мороженого поесть, а мы жить несколько недель сможем», — вспоминает героиня. — Мы с мужем в прошлом году летали к детям в гости. Я все время говорила Диме: «Посмотри, у нас в холодильнике столько продуктов не лежит».

— По нашим меркам в Израиле все очень дорого, — подхватывает мысль жены собеседник. — Например, ребята снимают квартиру и платят вместе с коммунальными платежами и прочей мелочью около 1200 долларов в месяц. Но для местных это рядовые деньги, доход там соответствует расходам. А для нас такие цифры, конечно, неподъемны.

— Мы, когда отправлялись гулять, для себя решили не переводить цены в белорусские деньги. Когда перестали это делать, стало как-то спокойнее, — смеется Елена. — Представляете, шоколадный батончик стоит семь с половиной рублей — 75 тысяч в переводе на старые деньги!

«Кому мы нужны в таком возрасте?»

Дети перебрались в Израиль по молодежной программе. Сын Андрей получал сертификат в сфере IT-технологий, его жена Алена стала изучать иностранные языки.

— Они не платили ни копейки: стипендия, жилье, питание — все оплачивала израильская сторона, — рассказывает герой. — Там растят себе кадры. Единственное, за что было немного обидно, — сын не доучился здесь всего полгода. Если бы был и белорусский диплом, который там нужно было бы подтвердить, то была бы планка. И работодатель не мог бы выплачивать зарплату ниже той, которая задана полученным здесь образованием. Оно в Израиле очень ценится.





На вопрос о том, не хотелось бы переехать к морю и им самим, семья Бирилло отвечает однозначно:

— Нет, перебраться не думали. Кому мы там нужны в таком возрасте? Работу нормальную не найти, да и адаптироваться к новому укладу жизни уже тяжело. Если переезжать, то только молодежи или пенсионерам, — улыбается Дмитрий. — Либо же просто ездить отдыхать. Такой вариант нас больше всего устраивает.

Ехать в Израиль, по словам победителей, лучше в мае или сентябре:

— Это время, когда на улице не очень жарко и туристов меньше обычного. Сейчас, в январе, в Израиле 14−16 градусов тепла, местные ходят в шубах! Для тех, кто там родился и вырос, такая температура — критично низкая, — улыбается Елена. — Мы-то в такую погоду уже в майках и шортах.

— А там и купаться можем, — добавляет Дмитрий. — И вообще, представьте: пляж — 24 километра. Солнце, море, тепло. Не рай ли?

«Всё, маме плохо»

Но порой героям не удается отдохнуть даже в отпуске.

— Какое такое свободное время? Дом-работа-работа-дом — вот наш образ жизни. Совместных выходных у нас тоже нет — рабочий график не позволяет. Отдыхаем по очереди, — вздыхает Елена. — Даже когда уезжаем в отпуск, нас находят в мессенджерах, где пишут и звонят с вопросом: «А когда вы снова начнете работать?»





Такой спрос объясняется тем, что магазин галантереи супругов — практически единственный крупный в городе. А еще семья Бирилло признается, что держит высокую планку в сервисе: по их мнению, это самое главное.

— Как выходим с работы, идем в «Евроопт» — он в пятидесяти метрах стоит. Вот один из таких походов и принес нам сюрприз, о котором мечтать не могли, — делится впечатлениями героиня. — Тот день был абсолютно рядовым, послепраздничным. Отгремели Новый год, мой день рождения. Мы лежали и смотрели кино. И тут зазвонил Димин телефон. Я на эмоциях тогда крикнула: «Второе число! Дайте нам отдохнуть!» И мужу сказала: «Разбирайся со своим телефоном сам и скажи, чтобы нас не беспокоили». Села смотреть кино дальше.

Тут мама, которая живет с нами, кричит из соседней комнаты: «Лена!» Ей 83 года, у меня сразу мысли: «Всё, маме плохо». Забегаю к ней, спрашиваю, в чем дело. А она сидит на краю кровати, руки вверх подняла и кричит: «Лена, Дима квартиру выиграл!» Я сразу в ответ: «Какую квартиру, не ерунди». Пошла к мужу, а он навстречу выходит. Я его прошу не нервничать и сказать, наконец, что случилось. А он на телефон показывает и шепчет: «Квартира…»

Эмоций, как признается Елена, было очень много:

— Я всех успокаивала. Сама еще не осознавала, просто видела: человек трясется. А чего трясется? Меня мандраж начал пробирать вечером, когда к нам пришли праздновать победу родственники, живущие неподалеку.

Какая покупка принесла победу, семья не знает — никогда не обращали на это внимание, да и в удачу особо не верили.





— Я всё время покупал лотерейные билеты в надежде на выигрыш, а Лена говорила: «Успокойся, хватит деньги переводить. Не с нашим счастьем», — вспоминает Дмитрий. — А тут все мои желания материализовались. Конечно, поверили не сразу. Когда мы приехали получать ключи, был забавный момент. Для съемки у «Евроопта» есть красивые длинные ключики с надписью «Удача в придачу!». Нас с ними поснимали, поздравили, все хорошо. И тут девочка из команды говорит: «Ну все, возвращайте ключи обратно». У нас шок. А она сразу начала смеяться: «Это наши, рекламные. А вот ваши обычные, но настоящие».

«Люди приходят за меня подержаться»

Супруги недавно отстроили дом и думали, что с ремонтом покончено.

— Я сказала Диме: закончим еще баню с беседкой, и все, будем жить спокойно. А тут вот какое счастье на голову свалилось, — смеется Елена. — Конечно, это квартира мечты. Планировка отличная: кухня, столовая, с другой стороны — еще две комнаты, санузел. Будь нам лет по тридцать, мы бы сюда заселились уже на следующий день после розыгрыша.





Дмитрий уверен: они продолжат играть.

— Теперь осталось выиграть денег на ремонт и машину для полного счастья, — улыбается он. — Конечно, хотелось бы, чтобы и другим повезло так же, как нам. В Горках все знают друг друга. И приходят к нам в магазин с просьбой «подержаться» за меня — а вдруг приношу удачу?

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