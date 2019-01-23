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В Бресте укоротят на 100 метров пешеходный мост к железнодорожному вокзалу

24.01.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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На железнодорожном вокзале в Бресте стартовали подготовительные работы по уменьшению длины пешеходного моста — он станет короче на 100 метров, пишет «Брестский вестник».


Фото: Алексей Ганчук

После демонтажа трех опор планируется облагородить территорию, прилегающую к новому автовокзалу.

22 января здесь появилась техника строительно-монтажного поезда № 391 станции Брест — начато монтирование временного схода. Для удобства пешеходов до улицы Орджоникидзе положат бетонные плиты и сделают дополнительное освещение.

 
Теги: Брест
 
 
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Для удобства пешеходов до улицы Орджоникидзе положат бетонные плиты и сделают дополнительное освещение.
 
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