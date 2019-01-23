C вечера пятницы до утра понедельника закроют движение под участком МКАД, автобусы изменят маршрут

С вечера пятницы по утро понедельника будет закрыто движение транспорта под путепроводом МКАД над улицей Франциска Скорины, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Движение транспорта под путепроводом МКАД с улицы Купревича на улицу Франциска Скорины закроют в обоих направлениях. В связи с этим изменится работа пассажирского транспорта с 21.00 25 января до 05.00 28 января:

— движение автобусов маршрутов № 145С, № 64 от станции метро Московская организуется до остановки «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», автобусы будут следовать по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Франциска Скорины в обоих направлениях. Маршруты назовут: № 145АС «Тубдиспансер — РНПЦ неврологии», № 64А «Макаенка — РНПЦ неврологии»;

— движение автобусов маршрута № 34 организуется в направлении переулка Липковского — без изменений, от поселка Липки — по МКАД, проспекту Независимости и дальше по маршруту, с остановками «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» по МКАД (за перекрестком с улицей Купревича), «станция метро Борисовский Тракт», «станция метро Восток». Маршрут назовут № 34А «ДС Калиновского — пер. Липковский»;

— движение автобусов маршрута № 1280-ТК организуется со стороны ДС Уручье-4 по улицам Острошицкой, Стариновской, Никифорова, Руссиянова, Купревича, МКАД, проспекту Независимости и дальше по маршруту, в направлении ДС Уручье-4 — по проспекту Независимости, улицам Руссиянова, Никифорова, Стариновской, Острошицкой.