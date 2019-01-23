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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

Список акционных направлений пополнили авиарейсы в Амстердам, Краснодар, Стокгольм и Тель-Авив. Стоимость билетов составит в одну сторону 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно - 20 евро плюс таксы и сборы. Время реализации билетов - 24 января с 9.00 до 23.59 по минскому времени. Период путешествия: с 25 января по 24 февраля (дата возврата по второму купону). Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Билеты продаются только на сайте belavia.by. Изменения времени и даты вылета запрещены. Количество билетов по акции ограничено.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.

"Белавиа" в рамках действующего 30-дневного безвизового режима ввела с 2 ноября 2018 года экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.

"Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-