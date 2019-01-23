Александр Михеенко — татуировщик. Сперва он «забил» друга: без эскизов и в антисанитарии. Теперь у него своя студия, в которой один час работы стоит 120 рублей. Мы провели один день с татуировщиком и узнали, как хобби превратилось в ремесло, кто чаще всего приходит со странными идеями, кто лучше переносит боль и во сколько обойдется татуировка на всю руку (спойлер: немало).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Понимаю, что делаю живому человеку и навсегда». Один день с татуировщиком Как работает татуировщик, который начинал с тату для друзей, а теперь у него своя студия и час работы стоит $ 50