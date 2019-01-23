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Архитектура управления ЦУР в Беларуси высоко оценена многими странами - Щеткина

24.01.2019 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выстроенная в Беларуси национальная архитектура управления процессом достижения ЦУР высоко оценена многими странами. Об этом заявила журналистам национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина перед открытием первого Национального форума устойчивого развития в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе по Целям устойчивого развития рекомендованы три уровня: глобальный, национальный и региональный. "На глобальном наша страна уже представила свой доклад в 2017 году, на региональном провели большую конференцию, где собрали страны регионов Европы и СНГ, выступили с инициативой создания партнерской сети национальных координаторов по достижению ЦУР. Предложение поддержано в Европе и ООН. А теперь проводим национальный форум, на котором подводим итоги за полтора года работы и намечаем дальнейшие планы, - сказала Марианна Щеткина. - За это время проделана большая работа. Создана национальная платформа для предоставления отчетности по ЦУР, все Цели закреплены за государственными органами. Выстроена архитектура управления, которая нравится многим. И мы с удовольствием делимся своим опытом".

По мнению Марианны Щеткиной, опыт любого государства в достижении ЦУР может быть интересен, поскольку каждое из них выстраивает свою систему. И при тесном взаимодействии не придется заново изобретать колесо, если у кого-то уже выработан эффективный подход. "Границы сегодня условны, нельзя поделить воздух, воду и другие богатства - реки, моря, атмосфера общие. Каждый человек хочет жить в хороших условиях, быть здоровым и благополучным, получать образование и иметь хорошую работу", - отметила Марианна Щеткина.

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Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выстроенная в Беларуси национальная архитектура управления процессом достижения ЦУР высоко оценена многими странами. Об этом...
 
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