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Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 25 января

24.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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 Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Кировщине 25 января

«Вместе – за безопасность на дорогах!» – девиз Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 25 января и будет направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Об этом соощил старший инспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

В 2018 году на дорогах района погибли 3 человека, 20 получили травмы. Главной причиной трагедий и бед на дороге остается человеческий фактор. Участники дорожного движения сознательно нарушают правила, за что расплачиваются своим здоровьем. Зачастую же беспечность на дороге имеет куда более высокую цену – человеческую жизнь.

Дорога безжалостна к тем, кто игнорирует соблюдение правил.

Вряд ли водитель, садящийся за руль пьяным или превышающий скорость, задумывается, что и он может оказаться в сводке ГАИ. Ну а сколько случайных участников дорожного движения страдает по чужой вине – их уже и не счесть. Причины всех дорожных бед и аварий кроются в игнорировании правил дорожного движения.

Человеческая жизнь может оборваться на дороге в одно мгновение. Спросите себя: сколько раз вы были свидетелями случаев, когда водитель, несмотря ни на что, пытается проскочить перекресток в последнюю секунду, будто именно от этой секунды зависит вся его жизнь. А ведь зависит, только не его, а тех, кто волей случая оказывается у него на пути. Так может быть, прежде чем давить на педаль газа, стоит хотя бы на мгновение задуматься о том, что где-то на перекресте находятся и ваши родные? И все же притормозить…

Согласно части первой статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение по неосторожности менее тяжкого телесного повреждения», виновнику ДТП грозит штраф или лишение свободы до двух лет. В случае причинения тяжких телесных повреждений или гибели человека (часть 2) предусматривается наказание от двух лет исправительных работ до пяти лет лишения свободы. При гибели двух и более лиц (часть 3) в тюрьме можно оказаться на срок от трех до семи лет. За причинение тяжких телесных повреждений или гибели человека (часть 4) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет. При гибели двух и более лиц (часть 5) в тюрьме можно оказаться на срок от четырех до десяти лет.

 

 

 
 
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  «Вместе – за безопасность на дорогах!» – девиз Единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 25 января и будет...
 
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