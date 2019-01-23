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Авиарейс из Киева в Минск задержится более чем на 4 часа
24.01.2019 10:38 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием более чем на четыре часа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Речь идет о рейсе PS889, который должен был прилететь в Национальный аэропорт в 11.50.
Ожидается, что борт прибудет в Минск в 16.05. О причинах задержки не сообщается.-0-
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием более чем на четыре часа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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