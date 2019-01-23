Авиарейс из Киева в Минск задержится более чем на 4 часа

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Ukraine International Airlines из Киева прибудет в Минск с опозданием более чем на четыре часа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Речь идет о рейсе PS889, который должен был прилететь в Национальный аэропорт в 11.50.

Ожидается, что борт прибудет в Минск в 16.05. О причинах задержки не сообщается.-0-