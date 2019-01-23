В ногу со временем

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24.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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«У нас уже практически завершена разработка программного обеспечения для работы данных терминалов, выбран их поставщик, ведутся проектные работы по обустройству сетей электроснабжения и сетей связи. То есть все находится на завершающей стадии, новые терминалы планируется ввести в эксплуатацию в марте», – сказал Александр Казачок. Он отметил, что места для новых терминалов уже определены. В частности, новые автоматы появятся на ст. Минск-Пассажирский, о.п. Лошица, о.п. Масюковщина, о.п. Минск-Северный, о.п. Лебяжий и ст. Беларусь.
Сегодня на Белорусской железной дороге установлено 85 терминалов самообслуживания. Покупка билетов через автоматы становится все более популярной среди пассажиров. Так, в 2018 году через терминалы было продано чуть более 1,4 млн билетов, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.
https://www.belta.by/society/view/bzhd-planiruet-v-marte-ustanovit-26-multijazychnyh-terminalov-samoobsluzhivanija-333503-2019/

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога планирует в марте установить 26 мультиязычных терминалов самообслуживания с купюро- и монетоприемниками. Об этом сообщил...
 
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