В ногу со временем



«У нас уже практически завершена разработка программного обеспечения для работы данных терминалов, выбран их поставщик, ведутся проектные работы по обустройству сетей электроснабжения и сетей связи. То есть все находится на завершающей стадии, новые терминалы планируется ввести в эксплуатацию в марте», – сказал Александр Казачок. Он отметил, что места для новых терминалов уже определены. В частности, новые автоматы появятся на ст. Минск-Пассажирский, о.п. Лошица, о.п. Масюковщина, о.п. Минск-Северный, о.п. Лебяжий и ст. Беларусь.

Сегодня на Белорусской железной дороге установлено 85 терминалов самообслуживания. Покупка билетов через автоматы становится все более популярной среди пассажиров. Так, в 2018 году через терминалы было продано чуть более 1,4 млн билетов, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

https://www.belta.by/society/view/bzhd-planiruet-v-marte-ustanovit-26-multijazychnyh-terminalov-samoobsluzhivanija-333503-2019/