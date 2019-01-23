МВД объявляет конкурс!

К участию приглашаются редакции, творческие коллективы и отдельные журналисты, телеоператоры, фотомастера средств массовой информации, интернет-сайтов, внештатные авторы, в том числе сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск.
В этом году традиционный список номинаций («Проект года», «Лучшая районная газета», «Лучший автор», «Лучший видеоролик социальной рекламы», «Лучшая фоторабота», «Лучший интернет-проект», «Лучший корпункт») дополнился тремя новыми:
– «Сообща против наркоугрозы» – за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;
– «На малой родине служу» – за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины);
– «100-летию белорусского уголовного розыска посвящается» – за популяризацию деятельности сотрудников уголовного розыска.
К рассмотрению принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 1 марта 2019 года по адресу: 220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий – не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.