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В Минске стартует Первый Национальный форум по устойчивому развитию
24.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Сегодня в Минске пройдет Первый Национальный форум по устойчивому развитию. Мероприятие соберет более 400 участников: представителей государственных органов, Парламента, науки и образования, бизнеса, общественных организаций и объединений. Участниками предстоящего мероприятия станут представители агентств ООН и международные эксперты. Специально на минский форум из Нью-Йорка прибудет помощник Генерального секретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ Мирьяна Сполярич Эггер. Ее визит в Беларусь станет первым страновым визитом в этой должности.
Панельные дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям:
Кроме того, на форуме состоится церемония награждения победителей конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития — будущее планеты в наших руках!». Это активные молодежные лидеры, деятельность которых будет способствовать реализации Национальной стратегии в области ЦУР. Также будут отмечены победители конкурса «Супергерои для суперцелей», направленного на повышение осведомленности молодежи о Целях устойчивого развития и вовлечение молодых людей в работу по их популяризации. Завершится Первый Национальный форум по устойчивому развитию принятием итогового документа и награждением лиц и организаций, внесших значительный вклад в достижение ЦУР, Благодарностью национального координатора по достижению Целей устойчивого развития.
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