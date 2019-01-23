В Минске стартует Первый Национальный форум по устойчивому развитию



Форум проводится в контексте масштабной работы на национальном и международном уровнях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестки-2030). Сегодняшний форум пройдет под девизом «В устойчивое будущее — вместе!» Мероприятие позволит проанализировать работу в сфере достижения ЦУР, проведенную в Беларуси после принятия Повестки-2030, рассмотреть текущую ситуацию в области устойчивого развития, наметить дальнейшей перспективы ее развития.

Панельные дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям:

устойчивый экономический рост как условие обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа;

обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов;

улучшение качества жизни через здоровье, востребованное образование, достойную работу;

система мониторинга и оценки имплементации ЦУР.

Кроме того, на форуме состоится церемония награждения победителей конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития — будущее планеты в наших руках!». Это активные молодежные лидеры, деятельность которых будет способствовать реализации Национальной стратегии в области ЦУР. Также будут отмечены победители конкурса «Супергерои для суперцелей», направленного на повышение осведомленности молодежи о Целях устойчивого развития и вовлечение молодых людей в работу по их популяризации. Завершится Первый Национальный форум по устойчивому развитию принятием итогового документа и награждением лиц и организаций, внесших значительный вклад в достижение ЦУР, Благодарностью национального координатора по достижению Целей устойчивого развития.

В 2015 году государства-члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), которые направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Немаловажно, что все 17 целей адаптируются и для Беларуси.