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В Минске стартует Первый Национальный форум по устойчивому развитию

24.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Сегодня в Минске пройдет Первый Национальный форум по устойчивому развитию. Мероприятие соберет более 400 участников: представителей государственных органов, Парламента, науки и образования, бизнеса, общественных организаций и объединений. Участниками предстоящего мероприятия станут представители агентств ООН и международные эксперты. Специально на минский форум из Нью-Йорка прибудет помощник Генерального секретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ Мирьяна Сполярич Эггер. Ее визит в Беларусь станет первым страновым визитом в этой должности.

В Минске стартует Первый Национальный форум по устойчивому развитию
Форум проводится в контексте масштабной работы на национальном и международном уровнях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестки-2030). Сегодняшний форум пройдет под девизом «В устойчивое будущее — вместе!» Мероприятие позволит проанализировать работу в сфере достижения ЦУР, проведенную в Беларуси после принятия Повестки-2030, рассмотреть текущую ситуацию в области устойчивого развития, наметить дальнейшей перспективы ее развития.

Панельные дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям:

  • устойчивый экономический рост как условие обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа;
  • обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов;
  • улучшение качества жизни через здоровье, востребованное образование, достойную работу;
  • система мониторинга и оценки имплементации ЦУР.

Кроме того, на форуме состоится церемония награждения победителей конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития — будущее планеты в наших руках!». Это активные молодежные лидеры, деятельность которых будет способствовать реализации Национальной стратегии в области ЦУР. Также будут отмечены победители конкурса «Супергерои для суперцелей», направленного на повышение осведомленности молодежи о Целях устойчивого развития и вовлечение молодых людей в работу по их популяризации. Завершится Первый Национальный форум по устойчивому развитию принятием итогового документа и награждением лиц и организаций, внесших значительный вклад в достижение ЦУР, Благодарностью национального координатора по достижению Целей устойчивого развития.

В 2015 году государства-члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), которые направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Немаловажно, что все 17 целей адаптируются и для Беларуси.

По информации Максима Осипова, «СБ».

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