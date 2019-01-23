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Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

24.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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22 января в молодёжном центре “Гродно” прошла церемония вручения именных стипендий Белорусского фонда мира 52 одарённым и талантливым учащимся и студентам Гродненской области. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Баранова и Григорий Обелевский.

Среди награждённых были учащийся 11 класса средней школы №7 г. Сморгони Валентин Бавтрош и учащаяся 11 класса средней школы №5 г. Сморгони Диана Крыльцова. За высокие показатели в учёбе и активное участие в общественной жизни Валентин и Диана награждены дипломами и денежной премией.

Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Поздравляем ребят с наградами и желаем дальнейших успехов и достижений!

О. Н. НЕНАРТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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22 января в молодёжном центре “Гродно” прошла церемония вручения именных стипендий Белорусского фонда мира 52 одарённым и талантливым учащимся и студентам...
 
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