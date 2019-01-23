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Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира
24.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
22 января в молодёжном центре “Гродно” прошла церемония вручения именных стипендий Белорусского фонда мира 52 одарённым и талантливым учащимся и студентам Гродненской области. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Баранова и Григорий Обелевский.
Среди награждённых были учащийся 11 класса средней школы №7 г. Сморгони Валентин Бавтрош и учащаяся 11 класса средней школы №5 г. Сморгони Диана Крыльцова. За высокие показатели в учёбе и активное участие в общественной жизни Валентин и Диана награждены дипломами и денежной премией.
Поздравляем ребят с наградами и желаем дальнейших успехов и достижений!
О. Н. НЕНАРТОВИЧ.
Фото автора.
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22 января в молодёжном центре “Гродно” прошла церемония вручения именных стипендий Белорусского фонда мира 52 одарённым и талантливым учащимся и студентам...
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