Два сморгонских ученика стали стипендиатами Белорусского фонда мира

22 января в молодёжном центре “Гродно” прошла церемония вручения именных стипендий Белорусского фонда мира 52 одарённым и талантливым учащимся и студентам Гродненской области. Почетными гостями церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны – Валентина Баранова и Григорий Обелевский.

Среди награждённых были учащийся 11 класса средней школы №7 г. Сморгони Валентин Бавтрош и учащаяся 11 класса средней школы №5 г. Сморгони Диана Крыльцова. За высокие показатели в учёбе и активное участие в общественной жизни Валентин и Диана награждены дипломами и денежной премией.





















Поздравляем ребят с наградами и желаем дальнейших успехов и достижений!

О. Н. НЕНАРТОВИЧ.

Фото автора.