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«Очень жаль». Обвиняемый в убийстве беременной женщины пинчанин выступил с последним словом в суде

24.01.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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24 января в Брестском областном суде с последним словом выступил 20-летний пинчанин Андрей Борзенков, который обвиняется по пяти статьям уголовного кодекса. Ему вменяются распространение порнографии, разжигание расовой вражды или розни, хулиганство, убийство беременной женщины с особой жестокостью из соображений расовой вражды и покушение на ее мужа.

Молодой человек, который ранее отказался давать показания, воспользовался своим правом выступить в суде. Речь его была краткой: «Очень жаль, что в те моменты я не поступил иначе. Готов за это понести наказание. Конечно, очень жаль, что именно так все случилось… Я все переосмыслил кардинально. И еще раз скажу, что готов понести наказание».

Выслушав обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Обвинение считает вину молодого человека доказанной по всем статьям и запросило для него 24 года лишения свободы.

Приговор Андрею Борзенкову огласят 31 января.

Напомним, по версии прокуратуры, преступление пинчанин совершил по мотивам национальной вражды или розни. Супруги, на которых он напал с ножом, — представители цыганской этнической группы.

Согласно фабуле обвинения, обвиняемый — приверженец неонацистской, фашистской, расистской, националистической идеологии. Своими идеями он делился через страницу в соцсетях, которую вел под вымышленными именем и фамилией. Там он размещал фотографии и видеоролики антисемитского, ксенофобского, антихристианского содержания, а также размещал выдержки из тематических публикаций. Среди прочего следователи нашли в его аккаунте и материалы порнографического содержания.

«Положительный неоязычник». Что известно о 19-летнем подозреваемом в убийстве беременной в Кобрине

Обвинение придерживается версии, что радикальное мировоззрение пинчанина и стало мотивом для нападения на супружескую пару в Кобрине. Вечером 11 февраля он гулял с ножом по городу, выискивая лиц цыганской национальности. Около 20.30 он заметил на улице Пролетарской 31-летнюю беременную женщину и ее 39-летнего мужа. В результате нападения женщина получила многочисленные ножевые ранения и погибла. Ее супруга спасли медики.

Во время расследования уголовного дела также нашлись еще два потерпевших от действий обвиняемого. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест — Лунинец он поставил подножку 17-летней девушке цыганской национальности и нанес несколько ударов ее брату.

Обвиняемый в суде давать показания отказался, но на первом заседании огласил свое обращение: «Свою вину я признаю в полном объеме и без каких-либо исключений, — зачитал с листа Андрей Борзенков. — Я полностью осознал всю тяжесть и гнусность своих действий. Причиной, послужившей совершению мной столь тяжких злодеяний, явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети Интернет вредоносную информацию, рассчитанную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков. (…) Я не прошу у всех вас прощения и не взываю к снисхождению только по одной причине — я этого не заслуживаю».

 
Теги: Брест
 
 
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По версии прокуратуры, преступление пинчанин совершил по мотивам национальной вражды или розни. Супруги, на которых он напал с ножом, - представители цыганской...
 
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