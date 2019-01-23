«Очень жаль». Обвиняемый в убийстве беременной женщины пинчанин выступил с последним словом в суде

24 января в Брестском областном суде с последним словом выступил 20-летний пинчанин Андрей Борзенков, который обвиняется по пяти статьям уголовного кодекса. Ему вменяются распространение порнографии, разжигание расовой вражды или розни, хулиганство, убийство беременной женщины с особой жестокостью из соображений расовой вражды и покушение на ее мужа.

Молодой человек, который ранее отказался давать показания, воспользовался своим правом выступить в суде. Речь его была краткой: «Очень жаль, что в те моменты я не поступил иначе. Готов за это понести наказание. Конечно, очень жаль, что именно так все случилось… Я все переосмыслил кардинально. И еще раз скажу, что готов понести наказание».

Выслушав обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Обвинение считает вину молодого человека доказанной по всем статьям и запросило для него 24 года лишения свободы .

Приговор Андрею Борзенкову огласят 31 января.

Напомним, по версии прокуратуры , преступление пинчанин совершил по мотивам национальной вражды или розни. Супруги, на которых он напал с ножом, — представители цыганской этнической группы.

Согласно фабуле обвинения, обвиняемый — приверженец неонацистской, фашистской, расистской, националистической идеологии. Своими идеями он делился через страницу в соцсетях, которую вел под вымышленными именем и фамилией. Там он размещал фотографии и видеоролики антисемитского, ксенофобского, антихристианского содержания, а также размещал выдержки из тематических публикаций. Среди прочего следователи нашли в его аккаунте и материалы порнографического содержания.

Обвинение придерживается версии, что радикальное мировоззрение пинчанина и стало мотивом для нападения на супружескую пару в Кобрине. Вечером 11 февраля он гулял с ножом по городу, выискивая лиц цыганской национальности. Около 20.30 он заметил на улице Пролетарской 31-летнюю беременную женщину и ее 39-летнего мужа. В результате нападения женщина получила многочисленные ножевые ранения и погибла. Ее супруга спасли медики.

Во время расследования уголовного дела также нашлись еще два потерпевших от действий обвиняемого. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест — Лунинец он поставил подножку 17-летней девушке цыганской национальности и нанес несколько ударов ее брату.

Обвиняемый в суде давать показания отказался, но на первом заседании огласил свое обращение: «Свою вину я признаю в полном объеме и без каких-либо исключений, — зачитал с листа Андрей Борзенков. — Я полностью осознал всю тяжесть и гнусность своих действий. Причиной, послужившей совершению мной столь тяжких злодеяний, явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети Интернет вредоносную информацию, рассчитанную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков. (…) Я не прошу у всех вас прощения и не взываю к снисхождению только по одной причине — я этого не заслуживаю».