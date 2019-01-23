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Из Минска вышлют туркменского студента после хулиганства на Новый год
24.01.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
На родину будет выслан студент из Туркменистана, который ранее был наказан за мелкое хулиганство в студенческом общежитии в Минске. Об этом
В начале января в экономическом университете в столице прошло собрание с иностранными студентами вуза из-за череды инцидентов,
За случай с петардами к административной ответственности привлечен один студент Туркменистана, рассказали сегодня в милиции. На него составили протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали.
А 22 января на базе общежития рассмотрели вопрос о высылке 19-летнего парня из страны. На встрече присутствовали сотрудники вуза, общежития, милиции и управления по гражданству и миграции, а также иностранные студенты — для профилактики, поясняют в ГУВД.
«Принято решение о высылке студента с закрытием въезда в Беларусь сроком на три года. В течение 30 дней он обязан покинуть страну», — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
В ведомстве пояснили, что такие меры могут принять в интересах общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. Отмечается, что такая «крайняя мера» предусматривает наличие других факторов, которые учитывают личность человека и обстоятельства правонарушения.
За последнее время это не первый случай, когда иностранные студенты — из различных стран — попадают в поле зрения милиции. В декабре в столице
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На встречу, где принималось решение, пригласили иностранных студентов. Для профилактики, пояснили в милиции.
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