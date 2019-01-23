Из Минска вышлют туркменского студента после хулиганства на Новый год

На родину будет выслан студент из Туркменистана, который ранее был наказан за мелкое хулиганство в студенческом общежитии в Минске. Об этом сообщает столичная милиция.

В начале января в экономическом университете в столице прошло собрание с иностранными студентами вуза из-за череды инцидентов, сообщало издание «Альтернативные новости Туркменистана». Как следовало из записи со встречи, было отмечено две драки с участием студентов этой страны. А в ночь на Новый год на территории общежития № 5 взрывали петарды, пришлось вызвать милицию.

За случай с петардами к административной ответственности привлечен один студент Туркменистана, рассказали сегодня в милиции. На него составили протокол за мелкое хулиганство и оштрафовали.

А 22 января на базе общежития рассмотрели вопрос о высылке 19-летнего парня из страны. На встрече присутствовали сотрудники вуза, общежития, милиции и управления по гражданству и миграции, а также иностранные студенты — для профилактики, поясняют в ГУВД.

«Принято решение о высылке студента с закрытием въезда в Беларусь сроком на три года. В течение 30 дней он обязан покинуть страну», — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.

В ведомстве пояснили, что такие меры могут принять в интересах общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. Отмечается, что такая «крайняя мера» предусматривает наличие других факторов, которые учитывают личность человека и обстоятельства правонарушения.

За последнее время это не первый случай, когда иностранные студенты — из различных стран — попадают в поле зрения милиции. В декабре в столице задержали 24-летнего парня по подозрению в торговле психотропами. За месяц до того во время драки в Минске был убит 21-летний парень, а подозреваемым оказался 18-летний студент.