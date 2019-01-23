Беларусь поднялась на 24 позиции в рейтинге The Good Country Index

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла 54-е место в обновленном рейтинге хороших стран (The Good Country Index), поднявшись по сравнению с 2017 годом на 24 позиции. Такая информация размещена на сайте проекта.

Всего в рейтинге 153 страны. Возглавляет его Финляндия, в первую пятерку также вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания.

Наша страна в списке хороших стран показала один из лучших результатов среди республик бывшего СССР, опередив Украину, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и др. Наилучшие показатели достигнуты в категории "Наука и технологии" - здесь Беларусь занимает 28-ю позицию из 153. В этой категории учитываются число обучающихся в государстве иностранных студентов, количество статей, опубликованных в международных журналах, число полученных Нобелевских премий, количество международных заявок на патенты и др. Хороший результат показала наша страна в категории "Процветание и равенство" (36-я позиция), "Здоровье и благополучие" (45-я) и "Международная безопасность" (46-я).

Авторы проекта The Good Country Index используют для составления рейтинга хороших стран около 35 показателей, подготовленных крупными международными организациями, такими как Всемирный банк, ООН, ЮНЕСКО. Идея проекта проста - измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера.-0-