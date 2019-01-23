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До -23°С ожидается в Беларуси 25 января

24.01.2019 11:32 — Новости Общества | БелТА  
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До -23°С ожидается в Беларуси 25 января
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 23 градусов мороза будет в Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозу синоптиков, днем облачность увеличится. Ночью будет преимущественно без осадков, днем по западной части страны пройдет снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до минус 18 - минус 23, днем ожидается 8-13 градусов мороза. По юго-западу страны ночью будет 8-11 градусов мороза, днем - минус 5 - минус 7.-0-

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Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 23 градусов мороза будет в Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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