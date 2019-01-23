Украина обратилась к Беларуси по поводу возможного загрязнения Березины

Украина обратилась к белорусским властям с просьбой предоставить актуальную информацию о возможном загрязнении реки Березина. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Украины.



Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Украины

«Поводом для обращения стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами Березины, которая протекает на территории Беларуси и является правым притоком реки Днепр — 1/5 воды в Днепр поступает именно из Березины», — говорится в сообщении украинского ведомства.

21 января украинские эксперты отобрали пробы воды из Днепра на трансграничном участке с Беларусью. Согласно результатам проведенных исследований, значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам для водных объектов рыбохозяйственного назначения, кроме железа общего — превышение в 3,2 раза, и марганца — превышение в 6,2 раза. Другие показатели качества воды Днепра соответствуют аналогичному периоду прошлого года.

В рамках запроса украинской стороны запланированы консультации с ответственным ведомством Беларуси.

Напомним, ранее Радые «Свабода» сообщала, что в Березину сбрасывают неочищенные сточные воды со Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, что может послужить вероятной причиной загрязнения реки. Заместитель генерального директора по идеологии Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Сергей Горбачев рассказал, что это был плановый сброс, который «не угрожает экологии».

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах» .