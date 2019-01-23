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Украина обратилась к Беларуси по поводу возможного загрязнения Березины
24.01.2019 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Украина обратилась к белорусским властям с просьбой предоставить актуальную информацию о возможном загрязнении реки Березина. Об этом
«Поводом для обращения стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами Березины, которая протекает на территории Беларуси и является правым притоком реки Днепр — 1/5 воды в Днепр поступает именно из Березины», — говорится в сообщении украинского ведомства.
21 января украинские эксперты отобрали пробы воды из Днепра на трансграничном участке с Беларусью. Согласно результатам проведенных исследований, значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам для водных объектов рыбохозяйственного назначения, кроме железа общего — превышение в 3,2 раза, и марганца — превышение в 6,2 раза. Другие показатели качества воды Днепра соответствуют аналогичному периоду прошлого года.
В рамках запроса украинской стороны запланированы консультации с ответственным ведомством Беларуси.
Напомним, ранее
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на
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21 января украинские эксперты отобрали пробы воды из Днепра на трансграничном участке с Беларусью. Показатели соответствуют норме, кроме двух параметров.
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