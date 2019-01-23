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ООН высоко оценивает опыт Беларуси в достижении ЦУР

24.01.2019 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла внушительных результатов в реализации Повестки-2030, и ее работа и опыт, приверженность Целям устойчивого развития высоко ценятся на глобальном уровне. Об этом заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед в своем видеообращении на первом Национальном форуме устойчивого развития в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие всего общества имеет решающее значение для активной трансформации, необходимой до 2030 года. Взаимодействие парламента и исполнительной власти, гражданского общества, науки и частного сектора всегда положительно влияет на достижение поставленных целей. К счастью, многое уже сделано в Беларуси. Ваша страна демонстрирует поразительный прогресс. Правительство прошло большой путь в выстраивании национальной политики по достижению Целей устойчивого развития", - сказала Амина Мохаммед.

Она подчеркнула высокий уровень координации участников всех уровней при составлении доклада Беларуси о выполнении Повестки-2030, презентованном на глобальном форуме в 2017 году. Особенно впечатляющие, по ее словам, амбициозные программы по формированию инклюзивного общества, предоставлению равных возможностей людям с инвалидностью.

Амина Мохаммед призналась, что ее также обнадеживает продолжающийся обмен между ООН и национальными властями лучшими международными практиками, например, в части совершенствования ухода за больными и маломобильными людьми, предотвращения различных форм насилия. И она приветствовала работу по формированию Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. "Я уверена, мы можем предоставить всестороннюю поддержку стране при формировании этой стратегии и имплементации странового видения на глобальном уровне. Беларусь продолжит играть важную роль в последующих процессах, в том числе на высоком уровне", - заключила Амина Мохаммед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла внушительных результатов в реализации Повестки-2030, и ее работа и опыт, приверженность Целям устойчивого развития...
 
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