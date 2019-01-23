В выходные морозы в Беларуси начнут ослабевать

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы в Беларуси в предстоящие выходные начнут ослабевать, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На текущей неделе обширный антициклон, раскинувшийся над Россией, распространил влияние и на погоду в Беларуси, установилась малооблачная и морозная погода с температурным фоном в основном на 2-5 градусов ниже климатической нормы. В выходные дни под влиянием фронтальных разделов морозы начнут ослабевать, и в начале следующей недели температурный режим вернется в рамки климатической нормы", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 25 января, в области повышенного атмосферного давления сохранится морозная преимущественно без осадков погода, лишь днем по западной половине страны фронтальный раздел обусловит снег, который будет сопровождаться слабой метелью. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 12-17 градусов мороза, местами воздух охладится до минус 18-23 градусов. Днем ожидается 8-13 градусов мороза. По юго-западу страны морозы будут несколько слабее: ночью – 8-11 градусов, днем – 5-7 градусов.

В субботу, 26 января, фронтальные разделы, смещающиеся с Балканского полуострова, обусловят по республике снег, ночью - со слабой метелью. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 6 градусов мороза по юго-западу страны до 14 градусов по северо-востоку, днем будет 4-11 градусов мороза.

В воскресенье, 27 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью по республике составит в основном 7-14 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 15-17, днем ожидается 4-11 градусов мороза, местами минус 12-13 градусов .

В понедельник, 28 января, ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние очередной системы фронтальных разделов, смещающихся с юго-запада Европы. Ночью местами по стране, а днем на большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 15-18 градусов, днем будет 2-8 градусов мороза. По юго-западу страны будет теплее: ночью – 3-5 градусов мороза, днем около нуля.

Во вторник, 29 января, на большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по югу страны с дождем). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0- минус 7 градусов, по северо-востоку - 8 - 10 градусов мороза, днем - минус 4 - плюс 2 градуса.-0-

Прогноз погоды на неделю