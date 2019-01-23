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В Беларуси при капремонте в квартирах будут устанавливать регуляторы расхода тепловой энергии
24.01.2019 12:49 — Новости Общества | БелТА
Андрей Ромашко во время брифинга
24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Изменения в порядок проведения капитального ремонта жилья позволят потребителям самостоятельно регулировать подачу тепла в квартирах. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
"Концептуально предусмотрена необходимость обязательной установки приборов регулирования. В дальнейшем вопрос организации расчета по индивидуальным приборам либо по групповым приборам будет зависеть от желания собственников и потребителей. Но возможность поквартирного регулирования - установки регуляторов на отопительных приборах - будет предусматриваться при проведении капитального ремонта", - сказал Андрей Ромашко.
Как показывает практика, в жилом доме с поквартирным регулированием потребления тепловой энергии общее теплопотребление снижается на 12%.
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24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Изменения в порядок проведения капитального ремонта жилья позволят потребителям самостоятельно регулировать подачу тепла...
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