В Беларуси при капремонте в квартирах будут устанавливать регуляторы расхода тепловой энергии

Андрей Ромашко во время брифинга

24 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Изменения в порядок проведения капитального ремонта жилья позволят потребителям самостоятельно регулировать подачу тепла в квартирах. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

"Концептуально предусмотрена необходимость обязательной установки приборов регулирования. В дальнейшем вопрос организации расчета по индивидуальным приборам либо по групповым приборам будет зависеть от желания собственников и потребителей. Но возможность поквартирного регулирования - установки регуляторов на отопительных приборах - будет предусматриваться при проведении капитального ремонта", - сказал Андрей Ромашко.

Как показывает практика, в жилом доме с поквартирным регулированием потребления тепловой энергии общее теплопотребление снижается на 12%.

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