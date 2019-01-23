Белорусские хирурги прооперировали детей в ОАЭ

В январе специалисты РНПЦ детской хирургии выехали в ОАЭ для проведения первых операций и мастер-классов в клинике Аль-Кассими. Белорусская команда состояла из 7 врачей и 6 медсестер, сообщает сайт Минздрава .

Кардиохирурги провели 5 вмешательств. Первым ребенком, которого наши специалисты прооперировали в ОАЭ, был семилетний мальчик с врожденным пороком сердца. У него диагностировали дефект межжелудочковой перегородки. А самым маленьким пациентом стал семимесячный малыш с комбинированным врожденным пороком сердца, сообщдает ведомство.

Минздрава Константина Дроздовского, подготовка к работе в ОАЭ велась в течение полутора лет.

Несмотря на современное развитие медицины в ОАЭ, подчеркнул глава белорусской делегации, директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, в стране назрела необходимость в создании инфраструктуры для оказания помощи детям с врожденным пороком сердца.

— Для нас важно такое сотрудничество. И, конечно же, важно признание успехов белорусских детских кардиохирургов в мире, — отметил Константин Дроздовский. — Арабская сторона выступила с предложением, чтобы белорусские хирурги не только проводили операции детям, но и оказали методическую и практическую поддержку местным специалистам в создании на базе госпиталя центра детской кардиохирургии.

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более 5 тысяч операций, из них порядка 1200 на сердце, около 4 тысяч на органах грудной клетки, брюшной полости и др.