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В Гомеле задержали банду «черных риелторов»
24.01.2019 13:27 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельской области милиция вместе с ОМОНом задержала банду «черных риелторов». Используя различные криминальные схемы, они лишали граждан асоциального поведения недвижимости. Об этом
Фигурантами дела стали пять человек: четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все — цыганской национальности.
«Все подозреваемые занимались на территории Гомеля мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Находили одиноких и выпивающих владельцев недвижимости, входили в доверие и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги», — рассказали в милиции.
Возбужден ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий, связанных с недвижимостью. Подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество), задержаны. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности «черных риелторов».
Напомним, в 2017 году была осуждена банда «черных риелторов» из Могилева. Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это
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Фигурантами дела стали пять человек: четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все - цыганской национальности.
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