ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле задержали банду «черных риелторов»

24.01.2019 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельской области милиция вместе с ОМОНом задержала банду «черных риелторов». Используя различные криминальные схемы, они лишали граждан асоциального поведения недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Фигурантами дела стали пять человек: четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все — цыганской национальности.

«Все подозреваемые занимались на территории Гомеля мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Находили одиноких и выпивающих владельцев недвижимости, входили в доверие и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги», — рассказали в милиции.

Возбужден ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий, связанных с недвижимостью. Подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество), задержаны. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности «черных риелторов».

Напомним, в 2017 году была осуждена банда «черных риелторов» из Могилева. Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это смущало только местных жителей, но не милицию. Уже потом выяснится: с 2009-го по 2015 год «черные риелторы» из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе. «Черных риелторов» задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной возможной жертвы, 51-летнего мужчины. К тому моменту на их совести уже были смерти 6 человек. Трое «черных риелторов» были приговорены к длительным тюремным срокам. Еще двое — к расстрелу, в ноябре 2018 года приговор был приведен в исполнение.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигурантами дела стали пять человек: четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все - цыганской национальности.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские хирурги прооперировали детей в ОАЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика