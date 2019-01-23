В Гомеле задержали банду «черных риелторов»

В Гомельской области милиция вместе с ОМОНом задержала банду «черных риелторов». Используя различные криминальные схемы, они лишали граждан асоциального поведения недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Фигурантами дела стали пять человек: четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все — цыганской национальности.

«Все подозреваемые занимались на территории Гомеля мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Находили одиноких и выпивающих владельцев недвижимости, входили в доверие и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги», — рассказали в милиции.

Возбужден ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий, связанных с недвижимостью. Подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество), задержаны. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности «черных риелторов».

Напомним, в 2017 году была осуждена банда «черных риелторов» из Могилева. Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это смущало только местных жителей, но не милицию. Уже потом выяснится : с 2009-го по 2015 год «черные риелторы» из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе. «Черных риелторов» задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной возможной жертвы , 51-летнего мужчины. К тому моменту на их совести уже были смерти 6 человек. Трое «черных риелторов» были приговорены к длительным тюремным срокам. Еще двое — к расстрелу , в ноябре 2018 года приговор был приведен в исполнение.