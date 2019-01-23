ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редакция «БелГазеты» обратится в милицию по поводу «противоправной деятельности» бывшего директора

24.01.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Основатель и нынешний главред издания «БелГазета» Игорь Высоцкий принял решение обратиться в ОБЭП по поводу «противоправной деятельности» бывшего руководителя фирмы Кирилла Живоловича. А редакция выступила с заявлением по поводу конфликта с бывшим боссом.


«Основателем и главным редактором ООО „БелГазета“ принято решение направить в ОБЭП документы о противоправной деятельности Живоловича», — написал в Facebook нынешний руководитель ООО Андрей Бондаренко.

На сайте издания сегодня вышел материал, посвященный конфликту между редакцией и бывшим управленцем. Коллектив ответил на обвинения в рейдерском захвате своим заявлением под названием «Мы устали от лжи, бардака и безнадеги».

«Долю в уставном фонде у Живоловича никто не отбирал. Его отстранили от руководящей должности и доступа к расчетному счету организации», — указано в материале.

По их словам, за почти полтора года руководства финансово-хозяйственной деятельностью бывший директор ООО Кирилл Живолович «скрывал реальное положение дел», а в 2018 году и не появлялся в редакции. Сотрудникам перестали выплачивать зарплату, включая главного редактора. Обнаружились просроченные долги, в том числе — перед Белорусским домом печати за несколько месяцев издания тиража газеты. Также настораживали «сомнительные финансовые операции» руководителя фирмы.

Редакция отмечает, что, согласно уставу, учредители обязаны принимать меры, чтобы избежать банкротства. По этой причине главред издания Игорь Высоцкий инициировал годовое собрание собственников, где бы ставился вопрос о смене руководства и ревизии. Живолович эти требования якобы проигнорировал и не пришел. Тогда было принято решение о назначении нового директора — Андрея Бондаренко.

В «БелГазете» считают, что действовали по закону и оправданно. «Иначе через пару дней газета бы прекратила издаваться», — отмечается в заявлении от имени коллектива редакции.

Издание указывает, что часть долгов уже погашена, газета издается. В то же время ревизия якобы выявила основания для взыскания с Живоловича ущерба.

«Иск заявлен о взыскании ущерба, причиненного работником Живоловичем нанимателю — ООО „БелГазета“, — пояснили там. — Да и в любом случае ОБЭП принимает решения не на основе публикаций, а на основе материалов, которых более чем достаточно».

Сам Кирилл Живолович 23 января заявил, что не признает смену руководителя и требования о возмещении ущерба в иске. И даже заявил о назначении другого директора, Юрия Каретникова — якобы такое решение приняло собрание участников ООО, хотя в нем участвовал только сам Живолович.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция выступила с заявлением по поводу конфликта с бывшим боссом.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле задержали банду «черных риелторов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика