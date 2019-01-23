Редакция «БелГазеты» обратится в милицию по поводу «противоправной деятельности» бывшего директора

Основатель и нынешний главред издания «БелГазета» Игорь Высоцкий принял решение обратиться в ОБЭП по поводу «противоправной деятельности» бывшего руководителя фирмы Кирилла Живоловича. А редакция выступила с заявлением по поводу конфликта с бывшим боссом.





«Основателем и главным редактором ООО „БелГазета“ принято решение направить в ОБЭП документы о противоправной деятельности Живоловича», — написал в Facebook нынешний руководитель ООО Андрей Бондаренко.

На сайте издания сегодня вышел материал, посвященный конфликту между редакцией и бывшим управленцем. Коллектив ответил на обвинения в рейдерском захвате своим заявлением под названием «Мы устали от лжи, бардака и безнадеги».

«Долю в уставном фонде у Живоловича никто не отбирал. Его отстранили от руководящей должности и доступа к расчетному счету организации», — указано в материале.

По их словам, за почти полтора года руководства финансово-хозяйственной деятельностью бывший директор ООО Кирилл Живолович «скрывал реальное положение дел», а в 2018 году и не появлялся в редакции. Сотрудникам перестали выплачивать зарплату, включая главного редактора. Обнаружились просроченные долги, в том числе — перед Белорусским домом печати за несколько месяцев издания тиража газеты. Также настораживали «сомнительные финансовые операции» руководителя фирмы.

Редакция отмечает, что, согласно уставу, учредители обязаны принимать меры, чтобы избежать банкротства. По этой причине главред издания Игорь Высоцкий инициировал годовое собрание собственников, где бы ставился вопрос о смене руководства и ревизии. Живолович эти требования якобы проигнорировал и не пришел. Тогда было принято решение о назначении нового директора — Андрея Бондаренко.

В «БелГазете» считают, что действовали по закону и оправданно. «Иначе через пару дней газета бы прекратила издаваться», — отмечается в заявлении от имени коллектива редакции.

Издание указывает, что часть долгов уже погашена, газета издается. В то же время ревизия якобы выявила основания для взыскания с Живоловича ущерба.

«Иск заявлен о взыскании ущерба, причиненного работником Живоловичем нанимателю — ООО „БелГазета“, — пояснили там. — Да и в любом случае ОБЭП принимает решения не на основе публикаций, а на основе материалов, которых более чем достаточно».

Сам Кирилл Живолович 23 января заявил, что не признает смену руководителя и требования о возмещении ущерба в иске. И даже заявил о назначении другого директора, Юрия Каретникова — якобы такое решение приняло собрание участников ООО, хотя в нем участвовал только сам Живолович.