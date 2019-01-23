В ГУО «Средняя школа г.п. Мир» учащиеся 8-11 классов в рамках Школы Активного Гражданина обсудили важность традиций белорусского народа

«Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая традиции». Именно под таким названием 24 января в ГУО «Средняя школа г.п. Мир» прошло заседание «Школы Активного Гражданина» («ШАГ»). В рамках диалога учащиеся 8-11 классов обсудили Республиканский новогодний бал для молодежи, прошедший во Дворце спорта в Минске, XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, а также мастер-класс игроков НХЛ для участников турнира «Золотая шайба».

В ходе заседания основные акценты были сделаны на поддержку государством молодых талантов, возрождение белорусских традиций, а также трудолюбие и целеустремленность подрастающего поколения.

Гостями мероприятия стали методист учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Александра Давидюк и экскурсовод Сергей Бакач, которые провели для ребят показательные мастер-классы, вызвав тем самым бурю положительных эмоций.

















Виктория КОСТЮК

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